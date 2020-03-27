30 Nisan 2020 tarihine kadar uzatılan Eğitim Bilişim Ağı kısa adı ile EBA ile eğitim henüz ilk haftasında olmamızdan kaynaklı öğrenci girişinde büyük yoğunluk oluştu. Corona virüsü nedeniyle 30 Nisan 2020 tarihine kadar uzaktan eğitim ile derslerini takip eden milyonlarca öğrenci 23 Mart 2020 tarihi itibari ile EBA TV üzerinden derslere başladı. Milli Eğitim Bakanı Sayın Ziya Selçuk, uzaktan eğitim sistemine yönelik yapmış olduğu açıklamada derslerin eba.gov.tr adresinden sağlanacağını duyurmuştu. Peki Eba Giriş Nasıl Yapılır? EBA hesabı şifresi nasıl alınır? İşte EBA öğrenci girişi ekranı 2020 ile ilgili merak edilen detayları sizler için derledik.

EBA ÖĞRENCİ GİRİŞİ NASIL YAPILIR?

EBA girişi için birçok seçenek bulunmakla birlikte https://giris.eba.gov.tr/EBA_GIRIS/giris.jsp linki üzerinden E devlet, Mebbis/ E okul Bilgileri ile ayrıca Öğrenci Bilgileri, Açık Öğretim Bilgileri, EBAKOD ile olmakla birlikte Yurtdışından da giriş yapılabilmektedir.

EBA GİRİŞ SAYFASI İÇİN TIKLAYIN

⦁ Özel okuldaki öğretmenler, ücretli öğretmenler ve devlet okulundaki öğrenciler Eğitim Bilişim Ağı olan EBA'ya ve EBA Ders'e e-okul şifreleriyle girebilirler.

⦁ Özel okuldaki öğrenciler EBA'ya e-okul şifreleriyle kolaylıkla girebilirler.

⦁ Açıköğretim öğrencileri EBA’ya ve EBA Ders’e açıköğretim şifrelerini kullanarak girebilirler.

⦁ Devlet okulundaki öğretmenler EBA'ya ve EBA Ders'e MEBBİS şifrelerini kullanarak girebilirler.

⦁ MEBBİS kaydı olan tüm öğretmenler e-devlet şifrelerini kullanarak da EBA'ya ve EBA Ders’e giriş yapabilirler.

EBA ŞİFREMİ UNUTTUM? EBA YENİ ŞİFRE ALMA

"EBA Giriş" ekranında Öğrenci → EBA yolunu izle.

Açılan ekranda yer alan “Şifremi Unuttum” linkine tıkla.

TC Kimlik Numaranı gir.

Bir doğrulama yöntemi seç.

e-Postayı seçtiysen:

Sisteme kayıtlı olan e-posta adresini gir ve “Gönder” butonuna bas. Eğer Sisteme kayıtlı olan herhangi bir e-posta adresin yoksa öğretmeninden ya da velinden yardım alarak tek kullanımlık şifre edinip ve “Öğrenci olarak EBA şifremi nasıl oluştururum” bölümünden de yardım alarak şifreni yeniden oluşturabilirsin.

Son olarak sisteme kayıtlı olan ve istenen bölüme kaydettiğin e-Posta adresine gelen doğrulama kodunu gir ve “Gönder” butonuna bas ve son olarak yeni şifreni belirle ve “Kaydet” butonuna tıklayarak işlemi tamamla.

Eğer e- posta adresi yerine cep telefonunu seçtiysen:

Bu sefer de sisteme kayıtlı olan cep telefonu numarasını gir ve “Gönder” butonuna bas ancak sisteme kayıtlı cep telefonu numaran yoksa yine öğretmeninden ya da velinden tek kullanımlık şifre edinerek ve “Öğrenci olarak EBA şifremi nasıl oluştururum” bölümünden de yardım alarak şifreni yeniden oluşturabilirsin. Sonrasında cep telefonuna gelen doğrulama kodunu gir ve “Gönder” butonuna bas. Yine son olarak yeni şifreni belirle ve “Kaydet” butonuna tıklayarak işlemi tamamla.

EBA TV KANALI NASIL BULURUM?

SD yani Standart Çözünürlüklü özelliğe sahip olan televizyonlarda: TURKSAT Kanal Güncelle Sistemi özelliğine sahip olan uydu alıcılarda ya da uydu alıcılı televizyonlarda EBA TV İlkokul SD 89. kanaldan, EBA TV Ortaokul SD 90. Kanaldan, EBA TV Lise SD 91. kanaldan izlenebilmektedir. HD yani Yüksek Çözünürlüklü özelliğe sahip olan televizyonlarda: EBA TV İlkokul HD 86. kanaldan, EBA TV Ortaokul HD 87. kanaldan, EBA TV Lise HD 88. kanaldan izlenebilmektedir. TURKSAT Kanal Güncelle Sistemi bulunmayan cihazlarda ise kanal bulma TURKSAT' ın şebeke arama sağladığı frekanslarda Network Search yani Şebeke Arama kısmını açık konuma getirerek tarama yöntemiyle yapılabilir.