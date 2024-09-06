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        Haberler Bilgi Yaşam e-YDS/10 sınav giriş belgesi sorgulama sayfası 2024: Elektronik Yabancı Dil Sınavı e-YDS İngilizce sınavı ne zaman?

        e-YDS/10 sınav giriş belgesi sorgulama ekranı 2024: e-YDS İngilizce sınavı ne zaman?

        Elektronik Yabancı Dil Sınavı (e-YDS 2024/10 İngilizce) başvuruları 20-28 Ağustos 2024 tarihleri arasında alınmıştı. ÖSYM takvimine göre söz konusu sınav Eylül ayında düzenlenecek. Adayların sınava girecekleri bina/salonlara atanma işlemleri tamamlandı. e-YDS 2024/10 (İngilizce) sınav giriş belgeleri erişime açıldı. Peki, Elektronik Yabancı Dil Sınavı e-YDS İngilizce sınavı ne zaman, sınav yerleri nasıl öğrenilir? İşte, ÖSYM 2024 e-YDS/10 sınav giriş belgesi sorgulama ekranı…

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 06.09.2024 - 15:29 Güncelleme: 06.09.2024 - 20:12
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        • 1

          ÖSYM tarafından düzenlenen e-YDS her ay farklı dillerde yapılıyor. Eylül ayında Elektrınik Yabancı Dil Sınavı (e-YDS 2024/10 İngilizce) uygulanacak. Yabancı dil puanı elde etmek isteyen adaylar, sınav hazırlıklarını tamamladı. e-YDS 2024/10 (İngilizce) sınav giriş belgeleri yayımlandı. Peki, ÖSYM sınav takvimi Elektronik Yabancı Dil Sınavı İngilizce sınavı ne zaman? İşte, ÖSYM 2024 e-YDS/10 sınav giriş belgesi sorgulama ekranı…

        • 2

          E-YDS/10 İNGİLİZCE SINAVI NE ZAMAN?

          Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) takvimi ile Elektronik Yabancı Dil Sınavı (e-YDS 2024/10 İngilizce) tarihi belli oldu.

          Takvime göre e-YDS 2024/10 İngilizce, 7 Eylül 2024 tarihinde düzenlenecek.

        • 3

          E-YDS/10 İNGİLİZCE SINAV SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

          e-YDS 2024/10 İngilizce sınav sonuçları, sınavdan hemen sonra aynı gün içerisinde açıklanacak.

        • 4

          E-YDS/10 İNGİLİZCE SINAV GİRİŞ BELGESİ NASIL ALINIR?

          e-YDS 2024/10 (İngilizce): sınava giriş belgeleri erişime açıldı. ÖSYM tarafından yapılan açıklamadan şu ifadelere yer verildi:

          ''7 Eylül 2024 tarihinde uygulanacak olan Elektronik Yabancı Dil Sınavı’na (e-YDS 2024/10 İngilizce) başvuran adayların, sınava girecekleri bina/salonlara atanma işlemleri tamamlanmıştır.

          Adaylar, sınava girecekleri yer bilgisini gösteren Sınava Giriş Belgesi’ni 5 Eylül 2024 tarihinde saat 11.00'den itibaren ÖSYM’nin https://ais.osym.gov.tr adresinden T.C. kimlik numarası ve aday şifresiyle edinebilecektir.

          7 Eylül 2024 tarihinde uygulanacak olan e-YDS 2024/10 (İngilizce) sınavı için adaylar, saat 13.30’dan sonra sınav binalarına alınmayacaktır.''

          E-YDS/10 GİRİŞ BELGESİ ALMA EKRANI İÇİN TIKLAYINIZ

        • 5
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