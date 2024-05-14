Habertürk
SON
DAKİKA
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        BİRKAÇ KELİME YAZARAK SİZE YARDIMCI OLABİLİRİZ!
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Keşfet
        Resmi İlanlar
        Politika
        3.Sayfa
        Eğitim
        Güvenlik
        İnanç
        Medya
        Teyit
        Ankara
        İstanbul
        Ege
        Çevre
        Tüm Haberler
        Haberler Gündem Eğitim e-YDS 2024-8 Arapça-Rusça sınav tarihi nedir, sonuçlar ne zaman açıklanacak? e-YDS Arapça-Rusça başvuru ekranı

        e-YDS sınav maratonu sürüyor! e-YDS 2024/8 Arapça Rusça sınavı ne zaman?

        ÖSYM 2024 takviminde sıra e-YDS 8 Arapça-Rusça sınavına geldi. Sınava girecek adaylar için tüm tarihler netleşti. Peki, e-YDS 2024/8 Arapça/Rusça sınavı ne zaman, başvurular ne zaman başlıyor ve sınav sonucu ne zaman açıklanacak? İşte, tüm merak edilenler...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 14.05.2024 - 11:27 Güncelleme: 14.05.2024 - 11:27
        ABONE OL
        ABONE OL
        • 1

          ÖSYM 2024 takvimi tüm hızıyla işliyor. Adaylar e-YDS sınav maratonundan geçerken sıra 8. e-YDS sınavı olan Arapça Rusça'ya geldi. Peki, e-YDS 2024/8 Arapça/Rusça sınavı ne zaman, başvurular ne zaman başlıyor ve sınav sonucu ne zaman açıklanacak? İşte, detaylar...

        • 2

          E-YDS 2024/8 ARAPÇA RUSÇA SINAVI NE ZAMAN?

          e-YDS 2024/8 Arapça/Rusça sınavı 1 Haziran 2024 tarihinde yapılacak.

        • 3

          E-YDS 2024/8 ARAPÇA RUSÇA SINAV BAŞVURULARI NE ZAMAN BAŞLIYOR?

          Sınav için başvurular 14 Mayıs 2024 ile 23 Mayıs 2024 tarihleri arasında alınacak.

        • 4

          E-YDS 2024/8 ARAPÇA RUSÇA SINAV BAŞVURU EKRANI

          ÖSYM henüz sınavın başvuru ekranını açmadı. Açıldığı zaman aşağıdaki linkten başvuru yapabilirsiniz.

          E-YDS 2024/8 ARAPÇA RUSÇA SINAV BAŞVURU EKRANI İÇİN TIKLAYINIZ

        • 5

          E-YDS 2024/8 ARAPÇA RUSÇA SINAV SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

          e-YDS 2024/8 Arapça/Rusça sınav sonuçları, sınavın olduğu aynı gün yani 1 Haziran 2024 tarihinde ÖSYM'nin web sitesinden ilan edilecek.

        TÜBİTAK 266 personel alıyor!
        TÜBİTAK 266 personel alıyor!
        MSÜ tercih sonuçları ne zaman açıklanacak?
        MSÜ tercih sonuçları ne zaman açıklanacak?
        Yazı Boyutu
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Sinan Ateş'in öldürüldüğü ana ait güvenlik kamerası kaydı ortaya çıktı
        Sinan Ateş'in öldürüldüğü ana ait güvenlik kamerası kaydı ortaya çıktı
        16 yaşında hayatı karardı! Yatağa bağımlı hale geldi!
        16 yaşında hayatı karardı! Yatağa bağımlı hale geldi!
        Ayten Gökçer hayatını kaybetti
        Ayten Gökçer hayatını kaybetti
        Trump'ın eski avukatı "sus payı" davasında ifade verdi
        Trump'ın eski avukatı "sus payı" davasında ifade verdi
        Galatasaray'dan Donny van de Beek bombası!
        Galatasaray'dan Donny van de Beek bombası!
        Aile katliamında detaylar ortaya çıktı!
        Aile katliamında detaylar ortaya çıktı!
        2'nci Bayezid yaptırmıştı... 'Deliler Mezarlığı' kayıp!
        2'nci Bayezid yaptırmıştı... 'Deliler Mezarlığı' kayıp!
        62 ilde FETÖ operasyonu: 544 gözaltı!
        62 ilde FETÖ operasyonu: 544 gözaltı!
        ABD'ye güzellik kraliçesi dayanmıyor
        ABD'ye güzellik kraliçesi dayanmıyor
        3 yılın ardından 'efsane' geri döndü
        3 yılın ardından 'efsane' geri döndü
        Almanlar duyurdu: Haller ve Beşiktaş...
        Almanlar duyurdu: Haller ve Beşiktaş...
        Evine haciz geldi! Kefil cinayeti!
        Evine haciz geldi! Kefil cinayeti!
        Kupa derbiye gelecek mi?
        Kupa derbiye gelecek mi?
        Kıdem tazminatı nasıl hesaplanır?
        Kıdem tazminatı nasıl hesaplanır?
        Uyuma şekliniz kişiliğiniz hakkında ne söylüyor?
        Uyuma şekliniz kişiliğiniz hakkında ne söylüyor?
        52 gündür kayıptı! Eski eşi cinayeti itiraf etti!
        52 gündür kayıptı! Eski eşi cinayeti itiraf etti!
        Beyin dokularının yeni haritası ile tanışın!
        Beyin dokularının yeni haritası ile tanışın!
        GPT-4o ve mesleklerin geleceği
        GPT-4o ve mesleklerin geleceği
        "Dünyanın en büyük seçimi" 4. aşamasında
        "Dünyanın en büyük seçimi" 4. aşamasında
        27 yıldır geçilemedi
        27 yıldır geçilemedi
        Habertürk Anasayfa