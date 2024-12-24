Habertürk
SON
DAKİKA
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        BİRKAÇ KELİME YAZARAK SİZE YARDIMCI OLABİLİRİZ!
        Bilgi
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Bilgi Ekonomi E ticaret stopaj oranı ne kadar oldu?

        E ticaret stopaj oranı ne kadar oldu?

        E-ticaret kapsamında mal satışı ve hizmetlerde tevkifat oranı belirlendi. Konuya ilişkin Cumhurbaşkanı Kararı, Resmi Gazete'de yayımlandı.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 24.12.2024 - 10:53 Güncelleme: 24.12.2024 - 10:53
        ABONE OL
        ABONE OL
        • 1

          Resmi Gazete’de yayımlanan karara göre, 2025 yılı e-ticaret işlemleri üzerinden yapılacak ödemelere dair stopaj oranları duyuruldu. Peki E ticaret stopaj oranı ne kadar oldu?

        • 2

          E-TİCARETTE VERGİ ORANI NE KADAR OLDU 2025?

          E-ticaret sektöründe 2025 yılından itibaren mal satışları ve hizmet ifaları üzerinden uygulanacak vergi oranı yüzde 1 olarak sabit bırakıldı.

          Yüzde 1 oranı Cumhurbaşkanlığı kararıyla Resmi Gazete’de yayımlandı.

          7524 sayılı Kanun ile yapılan düzenlemelerle, aracı hizmet sağlayıcılarıyla elektronik ticaret aracı hizmet sağlayıcılarının Elektronik Ticaretin Düzenlenmesi Hakkında Kanun kapsamına giren faaliyetleri dolayısıyla hizmet sağlayıcılarıyla elektronik ticaret hizmet sağlayıcılarına aracılık yaptıkları ödemeler üzerinden tevkifat uygulaması getirildi.

        • 3

          1 OCAK 2025’TE YÜRÜRLÜĞE GİRECEK

          Yeni karar 1 Ocak 2025 tarihinde yürürlüğe girecek. Bu tarihten itibaren yüzde 1 oranında tevkifat yapılamaya başlanacaktır.

        Yazı Boyutu
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Patlayıcı üretim fabrikasında patlama! 12 can kaybı var
        Patlayıcı üretim fabrikasında patlama! 12 can kaybı var
        Karısını darp ederken araya giren oğlunun boğazını kesti!
        Karısını darp ederken araya giren oğlunun boğazını kesti!
        "Galatasaray'ın 8 değişiklik hakkı var"
        "Galatasaray'ın 8 değişiklik hakkı var"
        Trump Grönland'ı neden istiyor?
        Trump Grönland'ı neden istiyor?
        Piyasa değerleri güncellendi! İşte o liste...
        Piyasa değerleri güncellendi! İşte o liste...
        Ödülü geri alındı
        Ödülü geri alındı
        2025'in en şanslı burçları
        2025'in en şanslı burçları
        Nikâhtaki kerametin peşine düştüler
        Nikâhtaki kerametin peşine düştüler
        Şampiyonluk oranları güncellendi!
        Şampiyonluk oranları güncellendi!
        Bir zamanlar bir güç sembolüydü!
        Bir zamanlar bir güç sembolüydü!
        Eşi ve köpeğiyle Avrupa yollarını aşındırıyor
        Eşi ve köpeğiyle Avrupa yollarını aşındırıyor
        Antep fıstığında ve kuru incirlerde ‘zehirli ve kansorejen’ madde
        Antep fıstığında ve kuru incirlerde ‘zehirli ve kansorejen’ madde
        Hedef adam Masuaku!
        Hedef adam Masuaku!
        9 yaşındaki çocuk kamyonla çarpıştı!
        9 yaşındaki çocuk kamyonla çarpıştı!
        24 il için sarı, 6 il için turuncu uyarı! Sağanak ve lodos etkili olacak
        24 il için sarı, 6 il için turuncu uyarı! Sağanak ve lodos etkili olacak
        Hastaneye kaldırıldı
        Hastaneye kaldırıldı
        Performanstan işveren de sorumlu
        Performanstan işveren de sorumlu
        Melatonin takviyesi gerçekten uyku sorununa çözüm olabilir mi?
        Melatonin takviyesi gerçekten uyku sorununa çözüm olabilir mi?
        Putin: Oreşnik gibisi yok
        Putin: Oreşnik gibisi yok
        Listede tek kadın
        Listede tek kadın
        Habertürk Anasayfa