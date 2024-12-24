E ticaret stopaj oranı ne kadar oldu?

E-TİCARETTE VERGİ ORANI NE KADAR OLDU 2025?

E-ticaret sektöründe 2025 yılından itibaren mal satışları ve hizmet ifaları üzerinden uygulanacak vergi oranı yüzde 1 olarak sabit bırakıldı.

Yüzde 1 oranı Cumhurbaşkanlığı kararıyla Resmi Gazete’de yayımlandı.

7524 sayılı Kanun ile yapılan düzenlemelerle, aracı hizmet sağlayıcılarıyla elektronik ticaret aracı hizmet sağlayıcılarının Elektronik Ticaretin Düzenlenmesi Hakkında Kanun kapsamına giren faaliyetleri dolayısıyla hizmet sağlayıcılarıyla elektronik ticaret hizmet sağlayıcılarına aracılık yaptıkları ödemeler üzerinden tevkifat uygulaması getirildi.