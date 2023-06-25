E-Spor Milli Takımı Singapur'da şampiyon

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Türkiye E-Spor Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, Singapur'da düzenlenen organizasyonda milli takım NBA2K branşında birincilik elde etti.

Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, Singapur´da düzenlenen Olimpik Espor Serisi Etkinliği´nde NBA2K branşında şampiyon olan milli takım için kutlama mesajı yayımladı.

Bakan Osman Aşkın Bak, tebrik mesajında şu ifadelere yer verdi:

"Singapur´da yapılan Olimpik Espor Serisi Etkinliği´nde NBA2K branşında şampiyon olan milli takımımızı yürekten tebrik ediyorum. Elde ettikleri sonuçla bizleri gururlandıran milli sporcularımızın kazandığı şampiyonlukta emeği olanlara teşekkür ediyor, sporcu kardeşlerimizin başarılarının devamını diliyorum."

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