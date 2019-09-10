e okul VBS giriş yap 2019: Veli Bilgilendirme Sistemi ders programı ve sınav bilgileri | Okullar ne

Milli Eğitim Bakanlığı, (MEB) E - okul veli bilgilendirme sistemi'ne (VBS) nasıl giriş yapılır? sorusu milyonlarca öğrenci tarafından araştırılıyor. Okulların açılması ile birlikte öğrenciler haftalık ders programlarına e-okul VBS ekranından öğrenebilecek. Peki e okul giriş nasıl yapılır? İşte e okul VBS giriş ekranı 2019...

E-OKUL VBS GİRİŞ YAP 2019!

e-Okul VBS sistemine giriş yapmak için ilk olarak Milli Eğitim Bakanlığı tarafından hazırlanan "https://eokul.meb.gov.tr/" adresine giriş yapmak ve sağ tarafta "Veli Bilgilendirme Sistemi" başlığı altındaki istenen bilgileri doldurmak gerekmektedir. Bu aşamada T.C. Kimlik Numarası, Öğrenci Numarası ve güvenlik kodu istenmektedir. Bu bilgiler doğru girilirse ikinci aşamaya geçilir.

E OKUL GİRİŞ EKRANI 2019

İkinci aşamada da öğrencinin kimlik bilgileri ve okul bilgileri sorulmaktadır. Öğrencinin nüfusa kayıtlı olduğu il/ilçe bilgisi, öğrencinin doğum tarihi, öğrencinin okuduğu şube ve öğrenci fotoğrafı istenmektedir. Bu bilgiler de doğru girildiği takdirde sistem açılır.

Açılan ekranda sol menüde Devamsızlık Bilgisi, Not Bilgisi, Haftalık Ders Programı, Sınav Tarihleri, Aldığı Belgeler, Okuduğu Kitaplar, Davranış Notları, Diploma Puanı, Yıl Sonu Notları ve Nakil Durumu gibi seçenekler yer almaktadır.

OKULLAR NE ZAMAN KAPANACAK?

Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) 2019 - 2020 resmi takvimine göre yeni eğitim ve öğretim yılı birinci dönemi 17 Ocak 2020 Cuma günü sona erecek. 13 Nisan'da başlayacak ikinci dönemin ikinci yarısı ise 19 Haziran'da tamamlanarak 11 haftalık yaz tatiline girilecek.

E OKUL'DAN ÖĞRENCİ VE VELİLERE UYARI!

Öğrencilerimizin Merkezi Ortak Sınavları veya İlköğretim ve Ortaöğretim Kurumları Bursluluk (İOKBS) sınavları ile ilgili bilgilerini menüdeki "Sınav Bilgileri" bölümününden "Sınav Bilgileri" ekranını seçerek öğrenebilirsiniz.

Bazı velilerimizin telefonla aranarak randevu alındığı, e-Okul la ilgili geldikleri söyleyen kişilerin çeşitli ürünlerin pazarlamasını yaptıkları ve karşılığında senet imzalatıldığı şikayetleri gelmektedir. Benzer şekilde e-Okul’ dan geldiğini söyleyerek telefon eden ya da evinize gelerek satış yapmak isteyen kişilere itibar edilmemesi gerekmektedir.