e-Okul VBS, okullarda ilk dönem bu hafta cuma günü biterken öğrenci ve veliler tarafından yoğun bir şekilde araştırılıyor. Öğretmenlerin e-okul'a not bilgisi girme işlemi kapandı. Öğrenci ve veliler ise e-Okul üzerinden not - devamsızlık bilgisinin yanı sıra takdir teşekkür hesaplama gibi işlemler yapabiliyor. e okul VBS giriş sayfası haberimizde.

E OKUL VBS GİRİŞ NASIL YAPILIR? 2019

e-Okul sistemine giriş yapmak için ilk önce Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) tarafından hazırlanan "https://eokulyd.meb.gov.tr/" adresine giriş yapmak gerekmektedir. Açılan sayfada sağ kısımda yer alan Veli Bilgilendirme Sistemi giriş alanında istenen T.C. Kimlik Numarası, öğrenci okul numarası ve güvenlik kodu alanlarını doğru ve eksiksiz olarak girmek gerekmektedir.

Bu bilgileri doğru bir şekilde girdikten sonra ikinci aşamada öğrencilerin kimlik ve eğitim bilgileri sorulmaktadır. Burada istenen bilgileri de doğru girdikten sonra e-Okul sistemine erişim sağlanmaktadır.

e-OKUL VBS GİRİŞ EKRANI İÇİN TIKLAYINIZ

E OKUL ÖĞRETMEN GİRİŞİ KAPANDI!

e-Okul VBS sistemi, Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) tarafından yapılan alt yapı çalışmaları dışında öğrenci ve velililerin erişimine açıktır. Ancak okulların kapanacağı dönemlerde not ve devamsızlık bilgilerini öğrenmek için e-okul'a giriş işlemi yoğun şekilde yapılınca, siteye erişimde aksaklıklar yaşanabiliyor. Öğretmenlerin ise e-Okul'a not bilgisi girmeleri için belli bir süre var ve o süre doldu. Öğretmenler artık birinci dönem notlarını girmek ya da düzeltmek için e-okul sistemine giriş yapamayacak. Öğrenci ve veliler ise not bilgilerini görüntülemeye devam edecek.

PUAN DEĞERLERİ VE DERECELERİ

Öğrencilerin sınavda aldıkları puanlar doğrultusunda oluşan performans grafiğine göre, alınacak notlar ve bu notlara karşılık olan dereceler şu şekildedir;

85,00 – 100 puan aralığı pekiyi,

70,00 – 84,99 puan aralığı iyi,

60,00 – 69,99 puan aralığı orta,

50,00 – 59,99 puan aralığı geçer,

0 – 49,99 puan aralığı geçmez olarak kabul edilir.

TAKDİR - TEŞEKKÜR HESAPLAMA NASIL YAPILIR? (ORTALAMA HESAPLAMA)

Takdir belgesi ve teşekkür belgesi alabilmek için gerekli şartlar, Milli Eğitim Bakanlığı Ortaöğretim Kurumları Yönetmeliğinde belirlenmiş durumdadır. Yönetmeliğe göre;

Derslerinde üstün başarı gösterip tüm derslerinde başarılı olan ve dönem puanlarının ağırlıklı ortalaması 70,00 puandan aşağıda olmayan öğrenciler ile davranış puanı 100 olan öğrenciler içerisinden, öğrenci ödül ve disiplin kurulunca belge alacaklar belirlenir.

70,00 – 84,99 puan aralığında olanlar teşekkür belgesi,

85,00 ve daha üstü bir puana sahip olanlar takdir belgesi,

Ortaöğrenim süresince en az 3 öğretim yılı dönemleri boyunca takdir belgesi almış olanlar da üstün başarı belgesi ile ödüllendirilir.

Öğrencilerin sınavlardan aldıkları puanlar, performans çalışma puanları, eğer varsa proje puanları, mesleki ve teknik ortaöğretim kurumlarında okutulan uygulamalı dersler için de ayrıca hizmet ya da temrin puanlarının aritmetik ortalamasıyla elde edilen puanların aritmetik ortalamaları alınır. Böylece öğrencilerin bir dersi için dönem puanı hesaplaması yapılmış olur.

Aritmetik ortalama hesaplanırken bölme işleminde virgülden sonra gelen 2 basamak yürütülür. Yılsonunda derslerden başarılı olunabilmesi için; iki dönem puanı aritmetik ortalaması minimum 50 puan olmalıdır veya birinci dönemde alınan puan ne olursa olsun ikinci dönem puanı en az 70 olmalıdır.

KARNELER NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VERİLECEK?

18 Ocak Cuma günü karneler okullarda saat 9 ila 11 arasında verilirken, öğlenci olan öğrenciler için saat 10-12 arasında verilecek. Fakat bazı okulların birinci dönem karneleri dağıtacağı saat, okul yönetimi tarafından belirlenen saatlere göre farklılık gösterebilir. Dolayısıyla öğrencilerin karneler dağıtılmadan bir gün önce ilgili yöneticilere veya öğretmenlere danışması gerekiyor.

OKULLAR NE ZAMAN AÇILACAK? 2. DÖNEM NE ZAMAN BAŞLAYACAK?

2018-2019 eğitim öğretim yılı birinci kanaat dönemi 17 Eylül 2018 Pazartesi başladı ve 18 Ocak 2019 Cuma günü sona erecek. Yarı yıl tatili, 21 Ocak 2019-1 Şubat 2019 tarihlerinde yapılacak. İkinci kanaat dönemi ise 4 Şubat 2019 Pazartesi başlayacak ve 14 Haziran 2019 Cuma günü sona erecek. 2019-2020 eğitim öğretim yılı ise 16 Eylül 2019 Pazartesi günü başlayacak.