e-Okul giriş ekranı: MEB sınıf şubeleri nasıl ve nereden öğrenilir?
Bilindiği gibi, 1. sınıf ve 5. sınıf şube belirleme kurası 28 - 30 Ağustos 2024 tarihleri arasında gerçekleştirildi. Yapılan duyuruya göre, sınıf belirleme kura sonuçlarına e-Okul sistemi üzerinden erişilebiliyor. Veliler, öğrencilerin sınıflarıyla ilgili tüm bilgileri e-Okul platformu aracılığıyla görüntüleyebiliyor. İşte MEB e-Okul VBS giriş ekranı ile 1. ve 5. sınıf şubesi öğrenme sayfası…
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Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) tarafından 1. ve 5. sınıf şube belirleme kuraları 28-30 Ağustos 2024 tarihlerinde gerçekleştirilmişti. Veliler, çocuklarının 1. ve 5. sınıf şubelerini öğrenmek için e-Okul sistemine giriş yapmaya devam ediyor. Peki, MEB sınıf şubeleri nasıl ve nereden öğrenilir? İşte e-Okul VBS giriş ekranı ile şube ve öğretmen sorgulama ekranı…
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1. VE 5. SINIF ŞUBE KURA ÇEKİMİ TAMAMLANDI!
İlkokul 1. sınıf şubeleri ile sınıf öğretmenlerinin ve ortaokul 5. sınıf şubelerinin belirlenmesine yönelik kura çekimi, 28-30 Ağustos 2024 tarihleri arasında gerçekleştirildi.
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SINIF BELİRLEME KURA SONUÇLARI NEREDEN ÖĞRENİLİR?
Milli Eğitim Bakanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre, sınıf belirleme kura sonuçları e-Okul sistemi üzerinden öğrenilebilecek.
Veliler öğrencilere ve sınıflarına dair tüm detayları e-okul üzerinden görüntüleyebilecek.
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E OKUL VBS GİRİŞİ NASIL YAPILIR?
e-Okul VBS’ye giriş yapmak için ilk önce "e-okul.meb.gov.tr" adresine gidin.
Ardından karşınıza çıkan ekranda sizden güvenlik kodu, öğrenci kimlik numarası ve öğrenci okul numarası girmeniz istenecektir.
İstenen bilgileri sisteme girdiğinizde veli girişi tamamlanmış olacaktır. Bu sistemle sınav tarihleri, not ve devamsızlık bilgisi gibi öğrenci ile ilgili tüm bilgilere erişebileceksiniz.
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BU YIL BİR İLK GERÇEKLEŞTİRİLECEK
Millî Eğitim Bakanlığınca, ilkokul 1. sınıf şubeleri ile sınıf öğretmenleri ve ortaokul 5. sınıf şubeleri, e-Okul sistemi üzerinden belirlenecek.
MEB tarafından konuya ilişkin gerekli tedbirlerin alınması hususunda valiliklere yazı gönderildi.
İlkokul ve ortaokulların ilk sınıflarına kaydı yapılan veya bu sınıflara nakil olan öğrencilerden ilkokul kademesindekilerin şube ve öğretmenlerinin, ortaokul kademesinde olanların ise şubelerinin e-Okul sistemi üzerinden belirlenmesine yönelik iş ve işlemlerin "Millî Eğitim Bakanlığı İlkokul 1. Sınıf Şubeleri ile Sınıf Öğretmenlerinin ve Ortaokul 5. Sınıf Şubelerinin e-Okul Üzerinden Belirlenmesine İlişkin Yönerge" hükümleri doğrultusunda yürütüleceği anımsatıldı.
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Bu kapsamda, öğrencilerin şubelerinin ve 1. sınıf öğretmenlerinin e-Okul sistemi üzerinden belirlenmesine ilişkin iş ve işlemlerin ilgili yönergenin 8. maddesinde belirtildiği üzere 28-30 Ağustos 2024 tarihleri arasında gerçekleştirileceği aktarılan yazıda, Yönerge'nin "Kura İşleminden Önce Yapılacak İş Ve İşlemler" başlıklı 7. maddesinde belirtilen işlemlerin zamanında ve doğru şekilde yapılmasının önem taşıdığı kaydedildi.
Yönetmelik ve Yönerge hükümlerine azami özen gösterilerek yapılacak iş ve işlemlerde herhangi bir aksaklık oluşmaması için valiliklerce tüm tedbirlerin alınması istendi.
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