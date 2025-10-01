e-Nabız'a yoğun bakım dijital takip sistemi geliyor! Yoğun bakım bilgileri nasıl öğrenilir?
Sağlık Bakanlığı, e-Nabız sisteminde yoğun bakımdaki hastanın durumunun öğrenileceği yeni uygulamayı duyurdu. e-Nabız'daki yeni uygulama sayesinde hastanın yakını hastaneye gitmeden ve sağlık çalışanlarıyla birebir görüşmesine gerek kalmadan, yoğun bakımda yatan yakınlarının sağlık durumunu dijital ortamda takip edebilecek.
Sağlık Bakanlığı, tarafından artık e-Nabız sisteminde yoğun bakımda yatan hastaların bilgilendirilmesine ilişkin “Hasta ve Hasta Yakını Bilgilendirme” alanı yer alacak. Böylelikle bir kişi yoğun bakımda yatan birden fazla yakınının bilgilerini takip edebilecek.
E NABIZ SİSTEMİNE YOĞUN BAKIM DİJİTAL TAKİP SİSTEMİ GELİYOR!
Sağlık Bakanlığı, yoğun bakımda tedavi gören hastaların sağlık durumlarının, yakınları tarafından e-Nabız uygulaması üzerinden güvenli ve kolay bir şekilde takip edilebileceği yeni bir uygulamayı vatandaşlara duyurdu.
Bu sistem yalnızca yetişkin hastanın hastanede verdiği onay sonrasında başlatılabilecek; onay alınmadan dijital ortamda herhangi bir bilgi paylaşımı yapılmayacak.
Hastanın durumuna ait notları hekim girecek.
E-NABIZ SİSTEMİNE NASIL GİRİLİR?
e-Nabız, sağlık kuruluşlarından toplanan sağlık verilerine, vatandaşların ve sağlık profesyonellerinin internet ve mobil cihazlar üzerinden erişebilecekleri bir uygulamadır. Telefonunuza e-Nabız uygulamasını indirerek ya da https://enabiz.gov.tr/ adresinden e-Nabız sistemine giriş yapabilirsiniz.
e-Nabız ayrıca muayene, tetkik ve tedavilerin nerede yapıldığına bakılmaksızın, tüm sağlık bilgilerinin yönetilebildiği, tıbbi özgeçmişe tek bir yerden ulaşılabilecek bir kişisel sağlık kaydı sistemi.