e-Nabız çöktü mü? e-Nabız'a neden girilemiyor, neden çalışmıyor? E Nabız e Devlet giriş ekranı

Hastane randevusu alma, aşı randevusu alma, bir kişiye yapılmış tüm tahlillerin sonuçlarını görme ya da kişisel hastalık geçmişini takip edebilmek için bugün artık ihtiyaç duyulan yegane sağlık sistemi e-Nabız. Koronavirüs aşı randevusu ya da hastane randevusu almak için bugün e-Nabız sistemini açmaya çalışan vatandaşlar sistemi açamayınca e-Nabız çöktü mü, neden açılmıyor sorusu gündeme geldi. İşte Uzun bir süredir Türkiye'de kullanılan e-Nabız neden çalışmıyor sorusunun cevabı

E NABIZ ÇÖKTÜ MÜ?

Bu sabah e-Nabız sistemine giriş yapmaya çalışan vatandaşlar e-Nabız giriş ekranını açtığında T.C. Kimlik numarasını ve şifresini yazarak sisteme giriş yapamadı. Sosyal medyada da pek çok kullanıcının dile getirdiği üzere kullanıcılar, e-Nabız giriş ekranı probleminin ardından sisteme e-Devlet aracılığı ile giriş yapmaya çalıştılar. Ancak e-Devlet üzerinden e Nabız'a giriş yapmaya çalışanlar da hata uyarısı ile karşılaştı.

Sağlık Bakanlığı ya da e-Nabız tarafından e-Nabız giriş problemiyle ilgili resmi bir açıklama henüz bulunmuyor. Sisteme girişlerdeki problemin yoğunluktan kaynaklandığı tahmin ediliyor.

E-NABIZ GİRİŞ EKRANI İÇİN TIKLAYINIZ

19 Ocak Çarşamba günü öğle saatlerinde e-Nabız sistemine giriş sorunu düzeldi.