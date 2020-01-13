Fevzi Çakır fcakir@haberturk.com

Türk siyasi tarihinin en kritik dönemeçlerinden biri olan “e-muhtıra” sürecine dair soruşturma tamamlandı. Habertürk'ten Fevzi Çakır'ın haberine göre tek şüpheli olan dönemin Genelkurmay Başkanı Yaşar Büyükanıt’ın hayatını kaybetmesi nedeniyle soruşturma takipsizlikle sonuçlandı.

27 Nisan 2007'de Abdullah Gül'ün Cumhurbaşkanlığı adaylığı sürecinde laiklik tartışması üzerine Genelkurmay'ın internet sitesinden bir muhtıra yayınlandı. Cumhurbaşkanı seçiminin ilk turu tamamlandıktan sonra, Genelkurmay Başkanlığı'nın internet sitesinden saat 23.25'te yayınlanan bildiride, "TSK laikliğin savunucusudur. Gerektiğinde tavrını açık ve net ortaya koyacaktır" ifadelerine yer verildi. Yani Gül'ün, Cumhurbaşkanı seçilmesine karşı olunduğu mesajı verilmek istendi.

ERKEN SEÇİME GİDİLDİ

Hükümet, "e-muhtıra" olarak adlandırılan bu bildiriye sert tepki gösterdi. Anayasa Mahkemesi, CHP'nin başvurusu üzerine Meclis'in toplantı yeter sayısının 367 olması gerektiği yönünde karar alması üzerine, erken seçime gidildi. AK Parti oylarını artırarak, iktidar olurken, 28 Ağustos'ta yapılan oylamada Gül, bu kez Cumhurbaşkanı seçildi.

BAŞSAVCILIK SORUŞTURMA BAŞLATTI

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, 29 Ağustos 2011'de Genelkurmay Başkanlığı'nın sitesinden kaldırılan bildiri hakkında 2012’de soruşturma başlattı.

BÜYÜKANIT’IN İFADESİ ALINDI

Aralık 2015’te dönemin Genelkurmay Başkanı Yaşar Büyükanıt'ın "şüpheli" sıfatıyla ifadesinin alındı. Bildiriyi kendisinin kaleme aldığını belirten Büyükanıt, “Askeri darbe şeklindeki nitelendirmeyi de kesinlikle kabul etmem olanaksızdır. TSK'nın laiklik konusundaki hassasiyetini vurgulama amacındaydım” dedi. Başsavcılık o dönemin bazı siyasi aktörlerinin ifadesine de başvurdu…

BÜYÜKANIT ÖLÜNCE TAKİPSİZLİK KARARI VERİLDİ

Soruşturma devam ederken, Büyükanıt 21 Kasım 2019'da kalp yetmezliği nedeniyle yaşamını yitirdi. Başsavcılık, Büyükanıt'ın hayatını kaybetmesi üzerine söz konusu soruşturmada, kovuşturmaya yer olmadığına karar verdi. Böylece "e-muhtıra" soruşturması kapanmış oldu.