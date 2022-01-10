e-İmza nedir, e-İmza başvuruları nasıl yapılır? Sorusu araştırılıyor. 21 Eylül 2020’de hayata geçirilen “Hayat Kimliğinle Kolay” projesinin ikinci adımını kimlik kartlarına e-İmza yüklenmesi oluşturuyor. Bu kapsamda, e-İmza yükleme işlemleri nüfus müdürlüklerindeki nüfusmatikler aracılığıyla yapılacak.

E-İMZA NEDİR?

e İmza, başka bir elektronik veriye eklenen veya elektronik veriyle mantıksal bağlantısı bulunan ve kimlik doğrulama amacıyla kullanılan elektronik veridir.

Elektronik ortamlarda imza yerine kullanılabilen yasal kimlik doğrulama sistemidir.

E İMZA KİMLİK KARTINA NE ZAMAN YÜKLENEBİLECEK? BAŞVURU NEREYE YAPILACAK?

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, kimliklere e- İmza'nın yerleştirilmesine ilişkin açıklamada bulundu. Pazartesi gününden itibaren 50 ilde çalışmalara başlanacağını belirten Soylu, şöyle konuştu:

“Pazartesi itibariyle 50 ilde nüfus idarelerinde e- İmza'nın kimliğe yerleştirilmesine başlayacağız. Daha sonra Ziraat Bankası tüm şubelerinde yapacak. Biz de bütün nüfus müdürlüklerinde yapacağız. Daha sonra Tapu Kadastro Müdürlüğü yapacak.”

Buna göre, e-imza'nın kimlik kartlarına aktarılması işlemi 10 Ocak Pazartesi günü 50 ildeki nüfus müdürlüklerinde başlayacak. Ocak ayı sonunda da 81 il nüfus müdürlüğünde aktif hale gelecek.

E-imza'lı çipli kimlik kartları yakında Ziraat Bankası ve Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü tarafından kullanılmaya başlanarak tüm Türkiye'ye yayılacak.

E-İMZA NASIL ALINIR?

Alınan bilgiye göre Nüfusmatiklerde e-İmza yükleme işlemlerinin başlamasından kısa süre sonra ülke genelinde nüfus müdürlüklerinde, tapu müdürlüklerinde ve bankalarda e-İmza yükleme yapılabilecek. Uygulama ile vatandaşlar yeni nesil kimlik kartını sürücü belgesinin yanı sıra e-İmza olarak da kullanabilecek.

e-İmza uygulaması ile kamu ve özel sektörde kırtasiyeciliğin azaltılması, iş ve işlemlerin daha hızlı, hatasız, eksiksiz ve kaliteli şekilde gerçekleştirilmesi sağlanacak. Böylece işlem başına zaman ve maliyet tasarrufu sağlanacak. Ayrıca e-İmza ile işlemler çevrim içi olarak da yapılabilecek.

e-İmza kullanan kişi sayısının artmasıyla elektronik ortamda sunulan hizmetlerin kullanılmasının artırılması sağlanacak. Belirli harf ya da sembollerden oluşan ve imzalayan tarafın kimliği ile örtüşen bir veri olan e-İmza, ıslak imzaya göre kimliklendirme işlemlerinde son derece güvenilir bir araç olma özelliği taşıyor.

Bu kapsamda Elektronik imza, kimlik doğrulama amacıyla kullanılan elektronik veriyi tanımlıyor. Elektronik imza ise bir bilginin üçüncü tarafların erişimine kapalı bir ortamda, bütünlüğü bozulmadan (bilgiyi ileten tarafın oluşturduğu orijinal haliyle) ve tarafların kimlikleri doğrulanarak iletildiğini elektronik veya benzeri araçlarla garanti eden harf, karakter veya sembollerden oluşuyor.

Elektronik imza, Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu tarafından onaylı Elektronik Sertifika Hizmet Sağlayıcılar tarafından sunulmaktadır. Bu firmaların listesi ve diğer bilgilere www.tk.gov.tr adresinden ulaşabilirsiniz. Elektronik imzanızı çalıştırabilmeniz için öncelikle kart sürücü yazılımını kurmanız gerekmektedir. Bu yazılım elektronik imza ile beraber gönderilen CD veya diğer medyalar içerisinde bulunabilir veya e-imzanızı aldığınız firmanın internet sitesinden edinilebilir. Bilgisayarınıza kurulan program ile elektronik sertifikanıza giriş gerçekleştirebiliyorsanız sertifikanız kullanıma hazırdır.

E-İMZA BAŞVURUSU HANGİ İLLERDE YAPILABİLİYOR?

İşlem yapılacak iller; Erzincan, Adana, Adıyaman, Afyonkarahisar, Ağrı, Amasya, Ankara, Antalya, Aydın, Balıkesir, Batman, Bursa, Çanakkale, Çorum, Denizli, Diyarbakır, Edirne, Elazığ, Erzurum, Eskişehir, Gaziantep, Hatay, Isparta, İstanbul, İzmir, Kahramanmaraş, Kars, Kastamonu, Kayseri, Kocaeli, Konya, Kütahya, Malatya, Manisa, Mardin, Mersin, Muğla, Ordu, Osmaniye, Rize, Sakarya, Samsun, Siirt, Sivas, Şanlıurfa, Tekirdağ, Tokat, Trabzon, Van ve Zonguldak olacak.