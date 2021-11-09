Bakan Gül, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Duruşmalara sesli ve görüntülü katılmayı sağlayan 'e-Duruşma' bugün itibariyle 81 ilimizde uygulanmaya başladı.

Bakanlık mühendislerimizce geliştirilen sistem sayesinde avukatlarımız 1400 hukuk mahkemesine bağlanabiliyor. Avukatlarımıza, vatandaşlarımıza hayırlı olsun." ifadelerini kullandı.

Sistemi kullanmak isteyen avukatlar, ilk olarak UYAP Avukat Portalı'ndan duruşmalarını sorguluyor ve gerekçesini yazarak e-Duruşma talebi gönderiyor.

Hakimin sistem üzerinden talebi kabul etmesi halinde avukat, duruşmaya video konferans ile bağlanabiliyor. e-Duruşma, mahkemenin sistemi aktif hale getirmesiyle başlıyor.