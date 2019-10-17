KYK burs ve kredi başvurusu için uzun süredir bekleyen milyonlarca öğrenci dün itibariyele başvurularını yapmaya başladı. 2019 KYK burs ve kredi başvuruları e-devlet sistemi üzerinden T.C kimlik numarası ve e-devlet şifresi giriş yapılarak gerçekleştirilebiliyor. Peki KYK burs ve kredi başvurusu nasıl yapılır? 2019 KYK burs başvurusu ne zaman bitiyor? İşte KYK busr ve kredi başvuru ekranı...

E-DEVLET KYK BURS VE KREDİ BAŞVURUSU YAP 2019

Kredi Yurtlar Kurumu (KYK) başvuruları, e-Devlet üzerinden alınacak. Bütün öğrencilerin e-Devlet’teki başvuru indeks sayfasını okuyup onaylaması gerekiyor. Başvuruda değişiklik yapmak isteyen öğrenciler, son güne kadar bilgilerini güncelleyebilecek.

KYK BURS VE KREDİ BAŞVURUSU YAP

Başvuru sırasında öğrencilerin beyan ettiği ekonomik, sosyal ve başarı durumuna ilişkin bilgiler, KYK tarafından kamu kurumları aracılığıyla teyit edilecek. Yapılan değerlendirme sonucunda mevzuata uygun olan öğrencilere burs ya da öğrenim kredisi tahsis edilecek.

KYK BURS BAŞVURUSU NE ZAMAN BİTİYOR?

Kredi Yurtlar Kurumu (KYK) burs ve kredi başvuruları dün itibariye başladı ve 21 Ekim Pazartesi günü saat 23.59’a kadar devam edecek.

KİMLER KYK BURS BAŞVURUSU YAPABİLİR?

Ön lisans öğrencileri,

Lisans öğrencileri,

İki yıllık okullardan mezun olup, dört yıllık okulların üçüncü sınıfına dikey geçiş sınavı ile ara vermeden kayıt yapan öğrenciler, intibak veya hazırlık sınıfında burs verilmez

Yüksek Lisans (Master ve Doktora) öğrencileri,(hazırlık sınıfında burs verilmez)

ÖSYM sınav sonucunda ham puan bazında herhangi bir puan türünde ilk 100’e giren öğrenciler,

Kurum Kuruluş Kanunu gereği, Yönetim Kurulu tarafından belirlenen, kıstaslara göre Amatör milli sporcu olan öğrenciler,

burstan yararlanabilmektedir.

2019 KYK BURS ÜCRETİ NE KADAR?

KYK burs ve kredi miktarı en son geçen sene zamlanarak 500 lira olmuştu. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan KYK burs ve kredi miktarına zam yapılacağı müjdesini verdi. Ancak yapılacak zammın miktarı henüz netleşmedi.

2018-2019 eğitim-öğretim yılı için aylık burs-kredi miktarı,

Lisansta 500 TL

Yüksek Lisansta 1.000 TL

Doktorada 1.500 TL

KYK BURS VE KREDİ BAŞVURUSUNDAN ÖNCE ÖĞRENİM BİLGİLERİ KONTROL EDİLMELİ

Burs/kredi başvuruları e-Devlet’te yer alan YÖKSİS öğrenim bilgilerine göre alınacağı için öğrencilerin öğrenim bilgilerinin doğru ve eksiksiz olması gerekiyor.

Öğrencilerin başvuru sırasında herhangi bir sorun yaşamaması için öncelikle e-Devlet’e girerek okul/bölüm bilgilerini kontrol etmeleri, bilgilerinde hata olan öğrencilerin üniversitenin öğrenci işleriyle görüşerek durumlarını YÖKSİS üzerinden güncelletmeleri gerekiyor. Hatalı ya da eksik öğrenim bilgisiyle burs/kredi başvurusu yapan öğrencilerin başvuruları geçersiz sayılacak.