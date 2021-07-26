Dzeko'dan transfer açıklaması

Son yıllarda Türk takımlarıyla anılan Edin Dzeko, transfer dedikodularıyla ilgili açıklama yaptı.

Roma ile 1 yıl daha sözleşmesi bulunan Dzeko, oynadıkları hazırlık maçının ardından şunları söyledi:

"Transfer haberlerinden sıkıldım. Hiçbir yere gitmeyeceğim, sadece Roma'yı düşünüyorum."

Dzeko'nun adı bu transfer döneminde Fenerbahçe ve Beşiktaş ile de anılmıştı.