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        Haberler Spor Futbol Süper Lig Fenerbahçe Dzeko'dan olay tepki! Galatasaray formasını görünce... - Fenerbahçe Haberleri

        Dzeko'dan olay tepki! Galatasaray formasını görünce...

        UEFA Uluslar Ligi için ülkesinin milli takım kampında olan Edin Dzeko, fotoğraf çektirdikten sonra Galatasaray forması gösteren taraftara tepki gösterdi.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 11.09.2024 - 12:40 Güncelleme: 11.09.2024 - 12:40
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        Dzeko'dan G.Saray formasına tepki!
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        UEFA Uluslar Ligi için Bosna Hersek'in milli takım kampına katılan Edin Dzeko, Macaristan maçı öncesi kamp yaptıkları otel önünde taraftarlarla fotoğraf çektirdi.

        Boşnak yıldız, kendisiyle fotoğraf çektiren bir taraftarla kısa süreli bir gerginlik yaşadı.

        DZEKO: KOMİK Mİ SANIYORSUN?

        Galatasaray taraftarı, 38 yaşındaki santrforla fotoğraf çektirdikten sonra formasını gösterirken; Dzeko ise bu harekete kızdı ve "Kendini komik mi sanıyorsun?" ifadeleriyle tepki gösterdi.

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