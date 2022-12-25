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Dyorex Boluspor: 3 - Erzurumspor FK: 1 | MAÇ SONUCU

Spor Toto 1. Lig'in 19. haftasında Dyorex Boluspor, konuk ettiği Erzurumspor FK'yi 3-1 yendi.

Giriş: 25.12.2022 - 16:06 | Güncelleme: ABONE OL
Dyorex Boluspor: 3 - Erzurumspor FK: 1 | MAÇ SONUCU
AA

Stat: Bolu Atatürk

Hakemler: Melis Özçiğdem, Burak Cansız, Mehmet Şengül

Dyorex Boluspor: Çağlar Şahin Akbaba, Tugay Kacar, Eray Ataseven, Bregu (Dk. 90+4 Ercan Yazıcı), Onur Ulaş, Landel (Dk. 64 Furkan Demir), Hakan Bilgiç, Balde, Bülent Cevahir (Dk. 77 Batuhan İşçiler), Melih Okutan (Dk. 90+4 Arda Köksal), Posmac

Erzurumspor FK: Mehmet Göktuğ Bakırbaş, Mustafa Akbaş, Süleyman Koç (Dk. 90 Bergdich), Shala, Eren Tozlu (Dk. 84 Celal Hanalp), Mustafa Yumlu, Cengizhan Bayrak, Olanare, Alican Özfesli (Dk. 64 Hasek), Orhan Ovacıklı, Estrela

Goller: Dk. 21 Eren Tozlu (Penaltıdan) (Erzurumspor FK), Dk. 45+3 Melih Okutan, Dk. 78 Bregu (Penaltıdan), Dk. 89 Eray Ataseven (Dyorex Boluspor)

Sarı kartlar: Dk. 65 Olanare, Dk. 76 Mustafa Akbaş (Erzurumspor FK), Dk. 73 Melih Okutan (Dyorex Boluspor)

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