Son dakika: DYK e-Kurs öğrenci başvurusu nasıl yapılır, başvuru tarihleri ne? DYK e-Kurs ne zaman başlayacak?

2021-2022 Eğitim ve Öğretim yılı destekleme ve yetiştirme kursları MEB'in yayımlamış olduğu iş takvimine göre belli oldu. 6 VE 10. sınıflar için DYK e-Kurs başvuru detaylarına haberimizde ulaşabilirsiniz.

DYK E-KURS BAŞVURU TARİHLERİ NE?

7. ve 11. Sınıf öğrencileri için 12-15 Ekim'de gerçekleşen DYK e-Kurs başvurularının ardından gözler 6 ve 10. sınıf öğrencileri için düzenlenecek kurslara çevrilmişti.

MEB, 6 ve 10. sınıflar için DYK kurs başvurularının bugün başladığını duyurdu. Kurslara katılmak isteyen öğrenciler 29 Kasım tarihine kadar başvuru yapabilecek.

DYK E-KURS BAŞVURUSU NASIL YAPILIR?

E-kurs öğrenci girişi nasıl yapılır? Şeklindeki sorular öğrenci ve veliler tarafından merak konusu oldu. MEB başvuruları bugün sona eren destekleme ve yetiştirme kurslarını e-kurs sistemi üzerinden gerçekleştirecek.

e-kurs girişi, https://e-kurs.meb.gov.tr/Login.aspx adresi üzerinden yapılıyor. Yukarıda bulunan öğrenci girişi butonuna tıklayarak;

E-okul öğrenci girişi

Açık Lise Öğrenci Girişi

Mezun Öğrenci Girişi

şeklindeki üç seçenek bulunuyor. Öğrenim durumunuza göre tıklayarak, Güvenlik Kodunu, TC. Kimlik Numaranızı, Öğrenci numaranızı ve Nüfus Cüzdanı SeriNo veya Cilt No bilgilerinizi girerek giriş yapabileceksiniz.

DYK E-KURS BAŞVURU EKRANI İÇİN TIKLAYINIZ

6 ve 10. SINIFLAR DESTEKLEME VE YETİŞTİRME KURSLARI İŞ TAKVİMİ

Kurs merkezi başvurularının alınması ve onaylanması : 19-22 Kasım 2021

Öğretmen başvurularının alınması : 23-25 Kasım 2021

Öğrenci başvurularının alınması ve kurs sınıflarının oluşturulması : 26-29 Kasım 2021

Kursların Başlaması : 29 Kasım 2021

DESTEKLEME VE YETİŞTİRME KURSLARI e-KILAVUZU İÇİN TIKLAYINIZ