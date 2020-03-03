Dünya üzerinde büyük korkuya neden olan koronavirüsü film setlerini de etkilemeye başladı.

'The Rock' lakaplı oyuncu Dwayne Johnson'ın yeni filmi 'Red Notice'in çekimleri virüs nedeniyle durduruldu.

Aksiyon filmlerinin aranan yüzü Johnson, Deadpool'un yıldız ismi Ryan Reynolds gibi isimlerin başrolünü paylaştığı sinema filminin çekimleri için yeni lokasyon aranıyor.

Geçtiğimiz ay virüsün en çok görüldüğü ülke olan İtalya'da bulunan, Mission Impossible (Görevimiz Tehlike) filminin ekibi ve başrol oyuncusu Tom Cruise, salgının tehlikelerinden nasibini almış ve çekimlere ara verilmişti.