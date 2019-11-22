'Düzenli Delilik' Akbank Sanat'ta

22 KASIM 2019ÜYE GİRİŞİHESABIM
Nasan Tur-Fortuna Hand
Küratörlüğünü Prof. Dr. Marcus Graf’ın üstlendiği 'Düzenli Delilik' başlıklı sergi Akbank Sanat'ta sanatseverlerle buluşuyor.
farklı birçok alan ve disiplinden çağdaş sanatçıların yer aldığı uluslararası karma sergi içinde bulunduğumuz çağda bize sayısız ekran ve medya kanallarıyla ulaşan bilgi kavramını gözden geçirerek, çoğulcu ve bütünsel bir bilgi anlayışı ortaya koyarken, bilinen entelektüel hegemonyayı sorguluyor.
İçinde yaşadığımız dünyada alternatif görüşler üretmek için gerçeklikle baş etmenin alışılmadık yollarını değerlendiren “Düzenli Delilik”, ayrıca bilmeme ve bilinmemenin ne anlama geldiğinin altını çiziyor.Mustafa Kunt-Beyond the Horizon
“Düzenli Delilik”, nesnelci ve rasyonalist bilginin yetersizliğini eleştiriyor ve bütünsel dünya görüşlerinin önemini ortaya çıkarıyor. Sergi, milliyetçilik ve jeopolitiğin yanı sıra bilgi temelli kimlik ve tarih kavramlarını sorgulayan sanatçıları sunarak bu konu üzerine düşünüyor. Sergilenen sanat eserleri zamanımızın çılgınlığıyla baş edebilmek adına, bazen absürt ve anlamsız olmaktan korkmayan alternatif bilgi üretimi yollarını sunabilmek için bilinenin ötesine geçiyor.
Günümüz dünyasında soru sormanın ve bilinenin ötesine geçmenin, cevapları ve nihai sonuçları aramaktan daha anlamlı olduğunu ortaya koyan sergide; Ana Adamović, Anna Fasshauer, Basim Magdy, Buğra Erol, Fischli/Weiss, Joseph Beuys, Kerem Ozan Bayraktar, Komet, Lars Breuer, Nasan Tur, Özlem Günyol ve Mustafa Kunt, Robert Barta, Rudolf Reiber, Serhat Kiraz ve Yeşim Uzunöz’ün eserleri yer alıyor.Kerem Ozan Bayraktar-Kepler
Sergi, 11 Ocak 2020 tarihine kadar AKBANK SANAT’ ta Salı-Cumartesi 10.30 - 19.30 saatleri arasında ücretsiz olarak ziyaret edilebilir.
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