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        Haberler Gündem Düzce ve Sakarya'nın bazı ilçelerinde eğitime kar engeli

        Düzce ve Sakarya'nın bazı ilçelerinde eğitime kar engeli

        Düzce'nin Akçakoca ve Yığılca ilçelerinde Sakarya'nın ise Hendek ilçelerinde olumsuz hava koşulları nedeniyle eğitime 1 gün ara verildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 19.11.2023 - 20:03 Güncelleme: 19.11.2023 - 20:23
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        Düzce ve Sakarya'nın bazı ilçelerinde eğitime kar engeli
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        Akçakoca genelinde gün boyu sağanak ve fırtına yaşamı olumsuz etkiledi. Olumsuz hava şartlarının devam ettiği ilçede birçok ev ve iş yerini su bastı, çatılar uçtu, ağaçlar devrildi.

        Kaymakamlıktan yapılan açıklamada, "İlçemiz genelinde etkili olan olumsuz hava şartları nedeniyle 20 Kasım 2023 Pazartesi günü eğitim öğretime 1 gün süreyle ara verilmiştir." ifadesi kullanıldı.

        SAKARYA'DA EĞİTİME KAR ENGELİ

        Sakarya'nın Hendek ilçesinde ise olumsuz hava koşulları nedeniyle taşımalı eğitime 1 gün ara verildi.

        Valilikten yapılan açıklamada, ilçenin yüksek mahallelerindeki olumsuz hava koşulları ve kar yağışı nedeniyle Dikmen, Aksu, Kurtuluş Karadere, Sümbüllü Kırktepe, Bakacak, Pazarcık, Eskibıçkı, Dede Düzü, Bıçkatik, Hicriye, Muradiye, Akçayır, Esentepe, Harmantepe mahallelerinde taşımalı eğitime Hendek Kaymakamlığınca 1 gün ara verildiği kaydedildi.

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