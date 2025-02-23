Düzce Konuralp Film Festivali, 15 - 18 Mayıs 2025 tarihlerinde Düzce'de gerçekleştirilecek

Düzce Valisi Selçuk Aslan, Düzce Üniversitesi Rektör Yardımcısı Prof. Dr. İlhan Genç, Düzce Belediye Başkan Yardımcısı Burak Coşkun ve Düzce Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Erdoğan Bıyık basın toplantısına katıldı.

Düzce Valiliği, Düzce Üniversitesi, Düzce Belediyesi ve Düzce Ticaret ve Sanayi Odası tarafından düzenlenen 1. Düzce Konuralp Film Festivali'ne ulusal basın mecraları, İstanbul ve Ankara çalışanları ile katılım sağlayarak büyük ilgi gösterdi. Düzce Konuralp Film Festivali (DKFF) 15 - 18 Mayıs 2025 tarihleri arasında Düzce’de gerçekleştirilecek.

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"İYİ OLANI SANATLA GÖSTEREBİLMEK VİZYONUMUZDUR"

Düzce'nin gücünü üretimden, emekten, hizmetten aldığını belirten Düzce Valisi Selçuk Aslan konuşmasında şu ifadeleri kullandı: Düzce, hizmet verdiği her faaliyet kolunda ciddi başarılara imza atmış, bu başarılarını taçlandıran dinamik bir şehir. İşinizi iyi yapmak sorumluluğunuzdur. İyi olanı sanatla gösterebilmek ise vizyonumuzdur. Şehrimizin sanat ve kültürle bütünleyici bir değer olacağına inanıyoruz. Düzce Konuralp Film Festivali adını şehrin köklerinden alıyor. Tarihin kökleri sinemayla birleşiyor. Düzce’de ilk defa düzenlenecek bu festival şehrimizi sanatla bir adım daha öteye taşıyacak. Bütün sinema severleri Düzce’ye, bu coşkuya ortak olmaya davet ediyoruz.

Düzce Valisi Selçuk Aslan

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"FESTİVAL ŞEHRİN DEĞERİNE DEĞER KATACAK

Sanatseverleri bir araya getirecek olmanın unutulmaz bir deneyim olduğunu söyleyen Düzce Üniversitesi Rektör Yardımcısı Prof. Dr. İlhan Genç, "Düzce’nin sanatsal kimliğini ön plana çıkaracak ve kültürel mirasını geniş kitlelere ulaştıracak olan Konuralp Film Festivali’nin, şehrimizin değerine değer katacak önemli bir etkinlik olacağına inanıyoruz. Doğal güzellikleri ve tarihi dokusuyla eşsiz bir atmosfer sunan Düzce, bu festival aracılığıyla sanatseverleri bir araya getirerek unutulmaz deneyimlere ev sahipliği yapacaktır. Sinemanın büyüsüyle harmanlanacak bu özel buluşma, katılımcılar ve izleyicilere ilham verici anlar yaşatırken, şehrimizin kültürel hayatına da güçlü bir katkı sunacaktır" dedi.

Düzce Üniversitesi Rektör Yardımcısı Prof. Dr. İlhan Genç

"İŞİN ÖZÜ SANAT"

Belediye Başkan Yardımcısı Burak Coşkun festival hakkında da şunları söyledi: Düzce; övgüye değer coğrafyası, kültürel zenginlikleri ve tarihiyle kadim bir şehir. Düzce Konuralp Film Festivali ile bu kadim şehir, şimdi kapılarını sanatseverlere açıyor. İşin özü sanat diyerek bütün sinema severleri Düzce’ye bekliyoruz

"FESTİVAL ŞEHRİN TANITIMINA ÇOK ÖNEMLİ KATKILAR SAĞLAYACAK" Düzce Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Erdoğan Bıyık ise konuşmasında şunları söyledi: Düzce’miz doğası, tarihi, gastronomisi, kültürel yapısı ve stratejik konumu itibariyle mükemmel bir turizm potansiyeline sahip. Düzce Konuralp Film Festivali bu potansiyelin tanıtımına çok önemli katkılar sağlayacak. Düzce Ticaret ve Sanayi Odası olarak bu çalışmanın paydaşı olmaktan, Düzce’nin sanat çalışmaları ile tanıtılmasında rol almaktan kıvanç duyuyoruz. Düzce Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Erdoğan Bıyık REKLAM "ANA AKIM FESTİVALLERİN GÜCÜNDE BİR YAPI" Festival Başkanı Prof. Dr. Ceyhan Kandemir, festivalin film projeleri için yapım desteği sunulmasının büyük bir motivasyon kaynağı olacağını belirterek, "Bu festivali alternatif ancak ana akım festivallerin gücünde bir yapı olarak düşünüyorum. Valilik, belediye ve üniversite yönetimlerinin buluşabildiği kamu kurum ve kuruluşları ile özel sektöründe ilgisi ve desteğiyle sinema sektöründe başarılı bir şekilde yerini alacaktır. Genç sinemacılara kendi filmlerini izleyici ile buluşturma olanağının sağlanması film projeleri için yapım desteği sunulması büyük bir motivasyon kaynağı ve umut verici. Düzce’nin doğası, tarihi ve kültürel yapısından etkilenmemek mümkün değil, bu festivalde bir araya gelecek tüm sinemacılar bu etkiyi güçlendirerek arttırmaya devam edecektir" dedi. Prof. Dr. Ceyhan Kandemir, ÜÇ KATEGORİDE YARIŞMA OLACAK Festival başvuru tarihini 25 Şubat 2025 olarak belirleyen festival düzenleme kurulu yetkilileri şu bilgileri aktardı: Festivalde 3 ana kategoride yarışma olacak. 'Kurmaca Film', 'Belgesel Film' ve 'Yapım Destek' kategorilerinde dereceye girenlere para ödülleri verilecektir. BİRİNCİYE 75 BİN TL ÖDÜL Buna göre, 'Kurmaca Film' kategorisi birincisine 75.000 TL, ikincisine 50.000 TL, üçüncüsüne 25.000 TL, 'Belgesel Film' kategorisi birincisine 75.000 TL, ikincisine 50.000 TL, üçüncüsüne 25.000 TL ve 'Yapım Destek' kategorisi birinci projeye 65.000 TL, ikinci projeye 50.000 TL ödül miktarı belirlenmiştir. 'Valilik Özel Ödülü' ise her yıl verilecek bununla birlikte bu yıl belirlenen ödül miktarı 60.000 TL olmuştur. Film salonları ve söyleşiler festival resmi adreslerinden duyurulacak. Film gösterim salonları ve saatleri konusunda önümüzdeki aylarda duyurular yapılacağını ekleyen yetkililer ayrıca "Jüri üyelerimizle görüşmelerimiz sürüyor. Festivalin amacına uygun ön jüri ve jüri üyelerimizi belirlemek üzereyiz. Diğer yandan Genel Koordinatörümüz Dr. Nurgül Soydaş; festival direktörlerimiz Doç. Dr. Nil Çokluk Doç. Dr. Mesut Aytekin; atölye çalışmaları, ustalık sınıfları, söyleşiler ve paneller konularında çalışmalarına devam ediyor" ifadelerini kullandı.