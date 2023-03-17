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Şehirlerarası yolculuklar da en merak edilen konulardan biri de iki şehir arasındaki mesafedir. Çünkü bu mesafeye göre seyahat planlaması yaparız. Bu iki arasındaki mesafe kullandığınız yol güzergâhına göre farklılık göstermektedir. Düzce İstanbul arası kaç km, Düzce İstanbul arası kaç saat, İstanbul Düzce arası arabayla kaç saat sürüyor, İstanbul Düzce otobüsle kaç saat sürüyor? Düzce ile İstanbul arası merak edilen ulaşım detaylarına haberimizin devamında ulaşabilirsiniz.

Düzce İstanbul Arası Kaç Km?

Düzce ilimiz Batı Karadeniz Bölgesi’nde konumlanmıştır. İstanbul ise Marmara Bölgesi’nde yer almaktadır. Coğrafi olarak farkı bölgelerde bulunmasına karşın bu iki il birbirlerine yakın mesafededir. Düzce il İstanbul arası toplam mesafe 217 kilometredir.

Düzce İstanbul Arası Kaç Saat?

İli şehir arasında gerçekleştirilen ulaşım süresi hangi taşıtı kullanacağınız ve hangi karayolunu seçeceğimize bağlıdır. Özel araçla ulaşım hız yönünden bağımsız olduğundan daha hızlı sağlanır. Ortalama olarak İstanbul ile Düzce arasındaki yolculuklar araçla 2 ila 2,5 saat kadar sürmektedir. Otobüsle bölgeye genellikle 3 saat 30 dakika gibi bir sürede ulaşım sağlayabilirsiniz.

İstanbul Düzce Arası Arabayla Kaç Saat Sürüyor?

Konfor ve hız yönünden kişisel aracınızla yolculuğu tamamlamak isteyebilirsiniz. Özellikle birbirlerine yakın şehirler de havayolları aktarmalı uçuşlar nedeniyle pek tercih edilmez. İstanbul ile Düzce birbirlerine yakın olan iki şehir olduğundan dolayı en uygun alternatif karayolları olarak karşımıza çıkmaktadır. İstanbul’dan Düzce üzerine ulaşım sağlayan pek çok otoyol bulunmaktadır. İki şehir arasındaki mesafe de seçtiğiniz yola göre farklılık göstermektedir.

Kuzey Marmara Otoyolu üzerinden araçla Düzce’ye 2 saat 19 dakikada ulaşabilirsiniz.

D100 karayolu üzerinden 2 saat 30 dakika kadar sürmektedir.

O-4 (Anadolu Otoyolu) otoyolunu kullanırsak 2 saat 19 dakika varış sağlarız.

E-80 otoyolunu kullandığımızda 2 saat içinde Düzce’ye ulaşırız.

İstanbul Düzce Otobüsle Kaç Saat Sürüyor?

İki şehir arasında saat başı otobüs seferleri düzenlenmektedir. Otobüs firmalarının varış saatleri, kullandıkları karayollarına ve mola sürelerine göre farklılık göstermektedir. Otobüsle İstanbul ve Düzce arası yaklaşık 3 saat 30 dakika sürmektedir.

Haberi Hazırlayan : Türker Üner