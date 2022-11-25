HASAR SORGULAMASI NASIL NEREDEN YAPILIR?
Düzce depreminden etkilenenler binalarının hasar durumunu öğrenebilecek
Düzce depreminden etkilenen vatandaşlar oturdukları binanın hasar durumunu, "http://hasartespit.csb.gov.tr" internet adresinden öğrenebilecek.
Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığının sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, Düzce'de depremden etkilenen vatandaşların "http://hasartespit.csb.gov.tr" internet adresi üzerinden kimlik numarası veya adres ile sorgulama yaparak bina hasar durumlarını öğrenebilecekleri bildirildi.
Açıklamada, vatandaşların ayrıca bakanlığın Düzce'deki mobil iletişim aracındaki uzmanlardan bilgi alabileceği belirtildi.
DÜZCE DEPREMİ HASAR SORGULAMA EKRANI