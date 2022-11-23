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Düzce depremi: Artçı depremler büyük depremleri tetikler mi? Artçı, öncü deprem nedir? Deprem artçı sarsıntı nedir, artçı büyük depremi tetikler mi?

Artçı depremler büyük depremleri tetikler mi?

Son dakika haberi ile Düzce'de 5,9 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. AFAD, merkez üssü Gölyaka olan deprem ile ilgili açıklamalarda bulundu. Depremi hisseden kişiler artçı depremler ile ilgili araştırmalar yapıyor. İşte artçı depremler ile ilgili merak edilenler...

Giriş: 23.11.2022 - 08:11 | Güncelleme: ABONE OL

  • Sabah saatlerinde yaşanan Düzce depreminde can kaybı bilgisi bulunmuyor ancak bazı okullarda eğitime bir gün ara verildi. Sarsıntı sonrasında yaşanan artçı depremler ile "Artçı depremler büyük depremleri tetikler mi?" sorusunun yanıtını haberimizde derledik. İşte detaylar...

     

  • ARTÇI DEPREMLER BÜYÜK DEPREMLERİ TETİKLER Mİ?

    Artçı deprem, ana depremden sonra meydana gelen deprem. Artçı sarsıntılar, ana depremin hissedildiği merkezde gerçekleşir; ancak büyüklüğü daha düşüktür. Buna rağmen ana depremin zayıflattığı yapıların yıkılmasına neden olarak, daha yüksek şiddette olabilir.

  • ÖNCÜ DEPREM NE DEMEK?

    Bir büyük depremden birkaç hafta ya da birkaç saniye önce oluşan, büyük depremin oluştuğu alan içinde ya da bu alan yakınında ortaya çıkan küçük sarsıntıdır.

  • DEPREM NEDİR ?

    Yerkabuğu içindeki kırılmalar nedeniyle ani olarak ortaya çıkan titreşimlerin dalgalar halinde yayılarak geçtikleri ortamları ve yeryüzeyini sarsma olayına "deprem" denir.

    Deprem, insanın hareketsiz kabul ettiği ve güvenle ayağını bastığı toprağın da oynayacağını ve üzerinde bulunan tüm yapılarında hasar görüp, can kaybına uğrayacak şekilde yıkılabileceklerini gösteren bir doğa olayıdır.

    Depremin nasıl oluştuğunu, deprem dalgalarının yer yuvarı içinde ne şekilde yayıldıklarını, ölçü aletleri ve yöntemlerini, kayıtların değerlendirilmesini ve deprem ile ilgili diğer konuları inceleyen bilim dalına "SİSMOLOJİ" denir.

  • FAY NEDİR?

    Yerkabuğunu oluşturan kayaçların bir yüzey boyunca kırılması ve oluşan iki parçanın birbirine göre göreceli olarak yer değiştirmesidir.

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