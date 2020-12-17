AA

Düzce'de Belediyesi'nden yapılan yazılı açıklamaya göre, MÖ 3'üncü yüzyıla uzanan tarihiyle büyük bir öneme sahip olan Konuralp bölgesindeki antik kentte kazı çalışmaları devam ediyor.

AA'nın haberine göre yılın 12 ayı kazı çalışmalarının titizlikle sürdürüldüğü bölgede, Roma dönemine ait olduğu değerlendirilen 'Grotesk pişmiş toprak figürü bulundu.

Eski Roma yapılarında, insan, hayvan ve çiçek figürlerinin gülünç bir biçimde birleşmeleri biçimindeki abartılı süsleme tarzında bulunan figür, arkeologlar tarafından incelenmesinin ardından Konuralp Müze Müdürlüğüne teslim edildi.