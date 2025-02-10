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        Haberler Gündem 3. Sayfa Düzce'de tekel büfesinde silahlı kavga: 1 ölü | Son dakika haberleri

        Düzce'de tekel büfesinde silahlı kavga: 1 ölü

        Düzce'de, tekel büfesinde çıkan tartışmada silahla vurulan iş yeri sahibi, ağır yaralı olarak kaldırıldığı hastanede öldü

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 10.02.2025 - 06:09 Güncelleme: 10.02.2025 - 06:11
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        Tekel büfesinde silahlı kavga: 1 ölü
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        Düzce'de D-100 Karayolu Çoban mevkisindeki tekel büfesinde H.M. ile iş yeri sahibi Emrullah Ç. arasında henüz belirlenemeyen nedenle tartışma çıktı.

        Tartışmanın büyümesi sonucu H.M, üzerinde bulundurduğu silahla Emrullah Ç'ye ateş açtı. İhbar üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

        AA'nın haberine göre; ağır yaralanan Emrullah Ç, ambulansla kaldırıldığı Atatürk Devlet Hastanesi'nde yapılan müdahaleye rağmen yaşamını yitirdi.

        Tekel büfesi sahibinin cenazesi, otopsi için Düzce Üniversitesi Tıp Fakültesi Eğitim Araştırma ve Uygulama Hastanesi Adli Tıp Morguna kaldırıldı. Öte yandan zanlı, polis ekiplerince gözaltına alındı.

        *Haberin fotoğrafı İHA tarafından servis edilmiştir.

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