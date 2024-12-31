Düzce'de otomobilin çarptığı kadın öldü
Düzce'de yolun karşısına geçmeye çalışan kadın, otomobilin çarpması sonucu hayatını kaybetti. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı
Düzce'de L.Ç. idaresindeki otomobil, Bahçeşehir bağlantı yolunda seyir halindeyken Metek TOKİ Işıklı Kavşağı mevkisinde karşıya geçmeye çalışan Melahat Ertürk'e (54) çarptı.
İhbar üzerine kaza yerine sağlık ve polis ekibi sevk edildi. AA'nın haberine göre; sağlık ekiplerince yapılan incelemede, Ertürk'ün yaşamını yitirdiği belirlendi.
Ertürk'ün cansız bedeni, Düzce Atatürk Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.
*Haberde AA'nın arşiv fotoğrafı kullanılmıştır.