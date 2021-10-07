Düzce'de yürek burkan görüntü!

Konuralp Mahallesi'nde bulunan bir siteye kargo dağıtımı için giden Ümit Ceylan, dün, asansör boşluğuna düşerek hayatını kaybetti.

Çilimli ilçesine bağlı Kafyayla köyünde cenaze namazı kılınan Ceylan'ın defin işlemleri başladığı sırada "Fındık" isimli köpeği de mezarının başına geldi.

Mezarın başına yatan köpek bir süre buradan ayrılmadı.

Ceylan'ın yakınlar, mezarın başındaki "Fındık"ın başını okşarken duygusal anlar yaşandı.