Merdiven boşluğundaki kartonlar yandı! Dumandan 7 kişi etkilendi
Düzce'de bir apartmanın merdiven boşluğunda yanan kartonlardan çıkan dumandan 7 kişi etkilendi. Dumandan etkilenen 7 kişi, sağlık ekiplerince, bölgede bekletilen ambulanslarda tedavi edildi
Beyciler Mahallesi TOKİ Konutları'ndaki 4 katlı apartmanın merdiven boşluğundaki kartonlar, henüz belirlenemeyen nedenle tutuştu.
Dumanı fark eden apartman sakinlerinin ihbarı üzerine bölgeye polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.
İtfaiye erleri, apartmanda yaşayanları tahliye ettikten sonra tutuşan kartonları söndürdü.
Dumandan etkilenen 7 kişi, sağlık ekiplerince, bölgede bekletilen ambulanslarda tedavi edildi.
Fotoğraf, AA tarafından servis edilmiştir.