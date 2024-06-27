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Şerefiye Mahallesi Gaziantep Caddesi'nde iki grup henüz bilinmeyen nedenle kavga etmeye başladı.

Gruptan iki kişi, kavgayı ayırmaya çalışan esnafa saldırınca caddedeki iş yeri sahiplerinden bazıları da olaya karıştı.

Bir süre devam eden ve yaralananların olduğu kavga, grubun uzaklaşmasıyla son buldu.

Bu arada, kavga, çevredeki bir kişinin cep telefonu kamerasıyla görüntülendi.

Fotoğraf, AA tarafından servis edilmiştir.