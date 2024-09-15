Düzce'de tarım aracı devrildi: 2 yaralı
Düzce'nin Yığılca ilçesinde "pat pat" diye tabir edilen tarım aracının devrilmesi sonucu 2 kişi yaralandı
Giriş: 15.09.2024 - 04:45 Güncelleme: 15.09.2024 - 04:45
M.K. yönetimindeki tarım aracı, Çukurören köyü mevkisinde sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu devrildi.
İhbar üzerine bölgeye jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Yaralanan sürücü ile araçtaki D.K, ambulanslarla Düzce Atatürk Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
Fotoğraf, AA tarafından servis edilmiştir.
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