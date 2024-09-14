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        Haberler Spor Futbol Süper Lig Çaykur Rizespor Galatasaray - Çaykur Rizespor maçı CANLI YAYIN - Galatasaray Haberleri

        Galatasaray - Çaykur Rizespor maçı CANLI YAYIN

        Galatasaray - Çaykur Rizespor maçının canlı anlatımı HT SPOR'da... Trendyol Süper Lig'in 5. haftasında Galatasaray, evinde Çaykur Rizespor'u ağırlıyor. Ligde oynadığı 3 maçı da kazanan sarı-kırmızılılar, Rize engelini de aşıp 4'te 4 yapmak istiyor. 4 maç sonunda 4 puanı bulunan Karadeniz ekibi ise güçlü rakibi karşısında sürpriz peşinde...

        Kaynak
        Habertürk / AA
        Giriş: 14.09.2024 - 18:54 Güncelleme: 14.09.2024 - 20:04
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        Karşılaşma oynanıyor
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        Galatasaray, Trendyol Süper Lig'in 5. haftasında Çaykur Rizespor'u konuk ediyor.

        STAT: RAMS Park

        HAKEM: Arda Kardeşler

        SAAT: 20.00

        YAYIN: beIN Sports 1

        Galatasaray: Muslera, Kaan, Davinson Sanchez, Abdülkerim, Jakobs, Torreira, Sara, Barış Alper, Mertens, Yunus Akgün, Osimhen

        Ç.Rizespor: Grbic, Taha, Mocsi, Alikulov, Anıl, Hojer, Papanikolaou, Mithat, Olawoyin, Akintola, Ali Sowe

        Ligde yaptığı 3 maçtan da galibiyetle ayrılan ve maç eksiği bulunan sarı-kırmızılı takım, topladığı 9 puanla Süper Lig'in 5. haftası öncesi lider Fenerbahçe'nin 1 puan gerisinde 2. sırada yer alıyor.

        İlk 4 haftada 1 galibiyet, 1 beraberlik ve 2 mağlubiyet yaşayan Çaykur Rizespor ise 4 puanla ligde 12. sırada yer alıyor.

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        OSIMHEN VE JAKOBS İLK MAÇLARINA ÇIKTI

        Galatasaray'ın yeni transferleri Victor Osimhen ve Ismail Jakobs, ilk kez sarı-kırmızılı formayı giydi.

        Sarı-kırmızılı kulübün İtalyan ekibi Napoli'den kiralık olarak kadrosuna kattığı Victor Osimhen, teknik direktör Okan Buruk tarafından Çaykur Rizespor karşısında ilk 11'de sahaya sürüldü.

        Galatasaray'ın Monaco'dan transfer ettiği Senegalli sol bek Ismail Jakobs da Rizespor maçında ilk kez sarı-kırmızı formayı sırtına geçirdi.

        ICARDI VE ZIYECH YOK

        Sarı-kırmızılı ekipte Mauro Icardi ve Hakim Ziyech, sakatlıkları sebebiyle Çaykur Rizespor karşısında forma giyemiyor.

        Adana Demirspor karşılaşmasında sakatlanan Mauro Icardi ve Fas Milli Takımı'nın Lesotho ile yaptığı mücadelede sakatlanan Hakim Ziyech, Rizespor karşısında yok.

        LİGDE 3 MAÇTA 9 GOL ATTI

        Galatasaray, Süper Lig'de çıktığı 3 maçta 9 gol kaydetti.

        Sarı-kırmızılılar, ligde çıktığı 3 karşılaşmada Atakaş Hatayspor'a ve TÜMOSAN Konyaspor'a ikişer, Adana Demirspor'a 5 gol attı.

        6 RESMİ MAÇTA 3 GALİBİYET

        Sarı-kırmızılılar, son 6 resmi müsabakada 3 kez sahadan galip ayrıldı.

        Süper Lig'de Atakaş Hatayspor ile TÜMOSAN Konyaspor'u 2-1, Adana Demirspor'u da 5-1 yenen Galatasaray, Turkcell Süper Kupa'da Beşiktaş'a 5-0, UEFA Şampiyonlar Ligi play-off turunda ise İsviçre ekibi Young Boys'a 3-2 ve 1-0 mağlup oldu.

        RESMİ MAÇLARDA KALESİNİ GOLE KAPATAMADI

        Galatasaray, bu sezon çıktığı 6 resmi maçta da kalesini gole kapatamadı.

        Süper Kupa'da Beşiktaş'tan 5 gol yiyen sarı-kırmızılı ekip, UEFA Şampiyonlar Ligi play-off turunda İsviçre temsilcisi Young Boys'a 3-2 ve 1-0'lık skorlarla mağlup oldu. Ayrıca Galatasaray, Atakaş Hatayspor, TÜMOSAN Konyaspor ve Adana Demirspor'dan da birer gol yedi.

        SON 4 MAÇTA ÜSTÜN

        Galatasaray, Süper Lig'de Çaykur Rizespor'a karşı çıktığı son 4 maçı da kazandı.

        Söz konusu müsabakalarda "Cimbom", rakibini 6-2, 1-0, 4-2 ve 3-2'lik skorlarla mağlup etti.

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