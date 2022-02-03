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2019'da kaybettiğimiz usta sanatçı Dilber Ay'ın sarsıcı hayatını anlatan, Ketche’nin yönettiği, Büşra Pekin’in başrolde olduğu 'Dilberay'ın galası yapıldı.

Galaya Dilber Ay'ın eşi eşi İbrahim Karakaş, kızları Filiz ile Satı ve manevi oğlu Cemo Can'ın yanı sıra Aydemir Akbaş, Yılmaz Erdoğan, Mustafa Erdoğan, Haluk Levent, Cansever, Fatih Bulut, Manuş Baba, Sinan Akçıl, Gökhan Türkmen, Melek Mosso, Şahin Irmak, Arda Kural, Osman Tan Erkır, Murat Cemcir, Selin Ciğerci, Çiğdem Batur katıldı.

Yılmaz Erdoğan

Dilber Ay'ın ailesi filmi izledikten sonra "Annem bize hayatını hep masal gibi anlatırdı, korurdu. Çektiği acıları hiç hissettirmedi" yorumunu yaptı.

Büşra Pekin, galaya annesi Emine Pekin ile birlikte katıldı.

Senaryosu Nalan Merter Savaş ve Kamuran Süner'in yazdığı 'Dilberay'da Büşra Pekin'e Ayberk Pekcan, Nursel Köse, Zeliha Kendirci, Deniz Hamzaoğlu ve Selen Uçer eşlik etti.