Bir takipçisi Duygu Özaslan'ın bu gönderisine, "Bulimia'dan yakınan biri olarak, yarattığın bu 'fake' (sahte) vücut modeliyle birçok genç kızı buna sürüklüyorsun. Yandığın şeyle yakıyorsun. İnsanlara diyorsun ki; 'İdeal vücut bu olduğu için ben kendi vücudum yerine photoshop ile bunu yapıyorum.' Gerçekten acınası..." şeklinde yorum yaptı.