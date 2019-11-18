Serenay Sarıkaya'dan ayrıldıktan sonra Kerem Bürsin'in, Youtuber Duygu Özaslan birlikte olduğu öne sürülmüştü.

Özaslan, sosyal medya hesabından konuyla ilgili açıklama yaptı. Özaslan, Bürsin'i tanımadığını ifade etti.

"KEREM BÜRSİN İLE TANIŞMIYORUZ"

YouTuber, sosyal medya hesabından şu açıklamayı yaptı:

Gönül rahatlığı ile şunları söyleyebilirim ki; Kerem Bürsin ile tanışmıyoruz, aynı ortamda dahi bulunmadık. Bu dedikoduları kim, nereden çıkardı, bu senaryoları yazdı gerçekten bilmiyorum ama böyle bir şey olmadığını söylemek istedim. Bakalım daha ne konuşacaklar? Ben de izleyeceğim.

EVLENECEKLERİ İDDİA EDİLİYORDU

Yaklaşık 4 yıl aşk yaşayan Serenay Sarıkaya ve Kerem Bürsin'in evlenecekleri iddia edilmişti. Ancak ikili, yaklaşık 6 ay önce ilişkilerini sonlandırmışlardı.