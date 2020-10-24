Hayatınızda ne olursa olsun, doğru müziğin iyileştiremediği bir zaman dilimi neredeyse yoktur. Çocuklar için de aynı şey geçerli. Müzik öğretmenliğinin yanısıra çocuklardan ve masallardan aldığı ilhamla çocuk şarkıları besteleyen ve bu şarkıları masalla harmanlayan Duygu Nevşe Şener bundan sonra her gün bizim için müzikli bir masal anlatacak. Bugünkü masalımız Ceviz Çocuk masalı...

Ceviz Çocuk masalı, Grimm Kardeşler'den Parmak Çocuk masalının başka bir versiyonu. Dileklerin kabul olduğu masallar dünyasında ortaya çıkan kahramanımız ceviz çocuk, kendinden büyük maceralar yaşadıktan sonra evine ve ailesine kavuşmanın mutluluğuyla sizleri masalına davet ediyor.

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DUYGU NEVŞE ŞENER KİMDİR?

1983 İstanbul doğumlu. Orta öğretim, üniversite ve yüksek lisans öğrenimini İTÜ Türk Müziği Devlet Konservatuarı’nda tamamladı. Eğitim hayatı boyunca Geleneksel Türk Müzik Kültürü ve Dünya Müzikleri üzerine çeşitli araştırmalar yaptı. 2007 yılından bu yana müzik eğitmenliğinin yanına masal anlatıcılığını da ekledi. Bu alanda birçok kurumda görev aldı, hala devam eden birçok projesi var. Çocuklar ve masallardan aldığı ilhamla 2015 yılından bu yana birçok çocuk şarkısını besteledi. Daha fazla çocuğa ulaşmak için bir dizi konser programında kendi besteleriyle yer aldı ve gönül verdiği bu çalışmalara hala devam ediyor. Aynı zamanda 2019 yılı itibariyle tüm bu projeleri İstanbul Bakırköy’de Peek A Boo Music&Book çatısı altında çocukların yeteneklerini keşfedecekleri müzikle, kitapla, masallarla büyüyecekleri bir mekan topladı.