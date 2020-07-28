Duygu Köseoğlu kimdir, nereli ve kaç yaşında? Şeklindeki sorular vatandaşlar tarafından merak konusu oldu. Yayınladığı Twitch videoları ile tanınan Duygu Köseoğlu, sosyal medyada, şiddet gördüğü iddiaları ile gündemde. İşte Duygu Köseoğlu hakkında detaylar...

DUYGU KÖSEOĞLU KİMDİR?

1994 yılında İstanbul'da dünyaya gelen Duygu Köseoğlu, Yıldız Teknik Üniversitesi Çevre Mühendisliği Bölümü mezunu. Köseoğlu, YouTube ve Twitch programları üzerinden yayın yapıyor. Duygu Köseoğlu, vokal koçu müzisyen Onur Turgut ile evledir.