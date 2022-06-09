Duvardan sonra şimdi de asker: Yunanistan'dan göçmen önlemi

Türkiye-Yunanistan arasındaki gerginlik sürerken, 2020 baharındaki olayların yaşamak istemeyen Yunanistan, göçmenlerin ülkelerine toplu olarak gelme girişimi engellemek için planlar hazırlanıyor.
Ekathimerini'den Yiannis Souliotis'in haberine göre, polis yetkilileri geçen yıl hazırladıkları ve göç baskısına bağlı olarak farklı seviyeleri olan acil durum planını güncelledi.
Güncellemeler arasında Evros sınırı boyunca üniformalı sınır polisinin konuşlandırılması yer alıyor. Habere göre, geçen yıla kıyasla göç baskısında %20'lik bir artış olduğu için bu konuşlandırma şimdiden başladı.
İkinci düzey planda ise, İskeçe ve Rodopi bölgelerine askerlerin takviye edilmesini sağlanacak ve genel bir kriz durumunda bölgeye kuzey Yunanistan'ın her yerinden polisler de gönderilecek.
Planda teknik araçların yerinin değiştirilmesini ve verimli kullanılmasını da yer alıyor. Örneğin, Atina'daki Polis Operasyonları Müdürlüğü tarafından, halihazırda olanlara ek olarak, 2020'deki olaylar sırasında kullanılan polis tazyikli sularının Evros'a taşınması ve insansız hava araçlarının Dedeağaç'a taşınması öngörülüyor.
Yetkili polis kaynakları Kathimerini'ye, Yunanistan Emniyet Müdürlüğü'nün merkez depolarından Evros'taki servislere göz yaşartıcı gaz ve flaş bombalarının taşınmaya başlandığını, ek malzeme alımı için de önerilerde bulunulduğunu söyledi. Sahil güvenlik yetkilileri ise son birkaç gün içinde Türkiye kıyılarında Çeşme yakınlarında yaklaşık 400-500 göçmenin toplandığını öne sürdü.
Önlem olarak Sahil Güvenlik söz konusu deniz bölgesinde devriyeleri yoğunlaştırırken, önümüzdeki birkaç gün içinde Girit'teki Timpaki Havalimanı'nda bulunan kiralık bir İsrail insansız hava aracının etkinleştirilmesinin beklendiği ifade edildi.
ÖRÜLEN DUVAR 80 KM DAHA UZATILMIŞTI
Yunanistan, Türkiye-Yunanistan arasındaki Meriç Sınırı'nda (Evros) bulunan 35 kilometrelik çelik beton çiti, 80 km daha uzatacaklarını açıklamıştı.
Yunanistan Göç Bakanı Notis Miterakis, Skai kanalına açıklamalarda bulunmuştu.
Miterakis, Türkiye-Yunanistan sınırındaki 35 kmlik çelik beton çiti, 80 km daha uzatılacağını açıkladı. Böylelikle, yürüyerek geçilebilecek bölgelerin güvenliğinin sağlanacağı belirtmişti.
YUNANİSTAN'IN GERİ İTME EYLEMLERİ
Yunanistan'ın düzensiz göçmenleri geri itmesi ve göçmenlere yönelik sert müdahalesi basında sıkça yer alıyor.
2020 yılında Türkiye'nin Avrupa'ya geçmek isteyen mültecileri durdurmama kararı sonrası binlerce göçmen Yunanistan sınırına akın etmişt ancak aralarında çocukların da bulunduğu göçmenler, Yunanistan'ın sert müdahalesine maruz kalmıştı.
Şubat ayında Edirne'nin Paşaköy köyü Mandakoru mevkisinde önceki gün donarak ölen 11 düzensiz göçmenin cansız bedeni bulunmuştu. Hastaneye kaldırılan 1 düzensiz göçmen de müdahaleye rağmen kurtarılamamıştı. Ekipler aynı bölgede bir gün öncede donarak ölen 7 düzensiz göçmenin cansız bedenini bulmuştu.
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