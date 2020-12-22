Dut pekmezi; vücudunuzun gündelik demir, potasyum, kalsiyum ve magnezyum gibi vitamin ve mineral ihtiyacını karşılamaktadır. Ayrıca kansızlık (anemi) sorunu yaşayanlar için çok etkili bir doğal ilaçtır.
Dut Pekmezi Nasıl Yapılır?
Olgunlaşan dutlar dört kişi tarafından köşelerinden tutulan hasavan (bez) üzerine ağaçtan silkelenerek (Ağaçtan Dökülerek) kazanlara konur. Kazana dutları kapatacak kadar su konur ve çekirdeklerinden ayrılıncaya kadar kaynatılır. Kaynayan pekmez süzülüp dinlendirildikten sonra tekrar kazana konup birkaç kaynar gelinceye kadar kaynatılır ve geniş tabanlı kaplara konulur ve birkaç gün güneşte bırakılır.
Güneşlendirmenin ardından tekrar süzülerek saklanacağı kaplara alınır.
Dut Pekmezinin Faydaları Nelerdir?
- Düzenli olarak yenildiğinde idrar söktürmeye yardımcı olur.
- Mideyi kuvvetlendirmeye yardımcı olur.
- Bronşite ve öksürük gidermeye yardımcı olur.
- Göğüs ağrılarını gidermeye yardımcı olur.
- Kilo almak isteyen kişilerin kilo almasını sağlar.
- Kan yaptırmaya yardımcı olur.
- Süt veren annelerde süt artırmaya yardımcı olur.
- Kafein içermez.
- Yapısında bulunan yüksek vitamin ve mineral içeriği ile diş ve diş etleri üzerinde çok olumlu etkileri vardır.
- Kansızlığı gidermeye yardımcı olur.
- Mide hastalıklarında özellikle, ülser hastalığında vücuda yardımcı olur.
- Astım ve bronşit hastalıklarında yardımcıdır.
- Soğuğa karşı vücut direncini arttırmaya yardımcı olur.
- Bebeklerin büyümesinde ve gelişmesine yardımcı olur.
- Çocukların zeka gelişimine yardımcıdır. Çocukların gelişim çağında bu besini tüketmeleri sağlıklı büyümelerine yardımcı olur.
- Soğuk algınlığı, gribal enfeksiyon, gibi sorunlara karşı birebirdir.
- Tam bir enerji deposudur. Fiziksel aktiviteleriniz ya da spor öncesi enerjinizi artırır.
- Beyinsel fonksiyonların ve zekanın gelişmesine fayda sağlar.
- Ağzınızda ve boğazınızda iltihaplanmaların oluşmasını engeller.
- Özellikle spor yapan kişiler için son derece faydalıdır. Enerji sağlar.
- Öksürükten kurtulmak için dut pekmezi tüketmek son derece faydalı bir seçimdir.
- Emziren annelerin sütünü arttırır.
- Genellikle çocuklarda görülen bir hastalık olan pamukçuk hastalığının yaşanmasını önler.
- Sindirim sistemini hızlandır ve düzenli çalışmasını sağlar.
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