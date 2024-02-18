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        Haberler Gündem 3. Sayfa Amine'nin şüpheli ölümü: Düştüğü göl sonu oldu!

        Düştüğü göl sonu oldu!

        Diyarbakır'da 26 yaşındaki Amine Sevinç, iddiaya göre dengesini yitirerek düştüğü gölde yaşamını yitirdi. Sevinç'in hastaneye gelen yakınları fenalık geçirdi. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 18.02.2024 - 23:18 Güncelleme: 18.02.2024 - 23:39
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        Düştüğü göl sonu oldu!
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        Diyarbakır'ın Silvan ilçesi kırsal Kızlal Mahallesi Dilimalan mezrasında Amine Sevinç (26), iddiaya göre dengesini kaybedip düştüğü gölette boğularak hayatını kaybetti.

        Olay, öğleden sonra Silvan ilçesi kırsal Kızlal Mahallesi Dilimalan mezrasında meydana geldi. İddiaya göre Amine Sevinç, bir süre önce kaybettiği dedesinin kabrini ziyaret için mezarlığa gitti. Akşam saatlerinde eve dönmeyen Amine’yi merak eden yakınları, mezarlığa gitti.

        Fotoğraf: İHA

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        SORUŞTURMA BAŞLATILDI

        Dedesinin kabrindeki ayak izlerinin gölete gittiğini gören yakınları, suda kendi imkanlarıyla arama yaptı. Bir süre sonra genç kızın suda cansız bedenine ulaşıldı. İhbarla olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Genç kızın cansız bedeni otopsi için Batman Eğitim ve Araştırma Hastanesi morguna götürüldü. Sevinç’in hastaneye gelen yakınları fenalık geçirdi. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

        *Haberin görseli İHA tarafından servis edilmiştir.

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