Düşes Meghan Markle'dan yeni kitap: Bank

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İngiltere'de bugünlerde çocukları Archie ve Lilibet'e Kral Charles tarafından 'Prens ve Prenses' ünvanı verilmesiyle gündemde olan Sussex Dükü Harry ve eşi Sussex Düşesi Meghan Markel cephesinden yeni bir kitap haberi var...

Harry'nin rekorlar kıran 'Spare' adlı kitabının ardından Sussex Düşesi Meghan'ın eşi ve çocuğunun ilişkisinden esinlenerek kaleme aldığı ilk resimli çocuk kitabı 'Bank', Altın Kitaplar etiketiyle okurlarla buluştu.

Markle, 'Bank’ta, zamanla büyüyüp zenginleşen bir baba oğul ilişkisinin ince ayrıntılarını sıcacık bir dille anlatıyor. Kitabın tercümesini Gökçe Yavaş üstlenirken, Caldecott ödüllü illüstratör Christian Robinson baba sevgisinin güzelliğini, neşesini ve şefkatini bir annenin gözünden yansıtarak sayfaları renklendiriyor. Robinson'ın bu kitapta ilk kez suluboya çalışması dikkat çekiyor.

Sussex Dükü Harry ve Düşes Meghan Markle 'ın oğulları Archie 2019'da dünyaya geldi.

Sussex Düşesi Meghan Markle ilk çocuk kitabıyla ilgili şunları söylüyor: “Bank, Archie'nin doğumundan bir ay sonra, Babalar Günü'nde eşim için yazdığım bir şiir olarak başladı. O şiir şimdi bir hikâye. Christian suluboya çizimleriyle her kesimden baba ve oğul arasındaki ilişkinin sıcaklığını, neşesini ve samimiyetini yakaladı; çizimler benim için özellikle önemliydi, Christian ve ben bu özel bağı herkesi kapsayacak bir biçimde tasvir etmek için çok çalıştık. Umarım Bank her ailede benimkinde olduğu gibi karşılığını bulur.”

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