Dusan Tadic'ten iyisi yok!

Fenerbahçe'nin 10 numarası Tadic, Süper Lig'de forma giydiği 29. maçta 11. golünü attı. Gol ve asist sayısında çift haneye ulaşmış oldu.

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Sırp yıldız, 10 kez de asist yapıp toplamda 22 gole katkı verdi. 47 resmi karşılaşmada ise 13 gol-15 asiste ulaştı. Dusan Tadic, Avrupa'nın 10 büyük liginde son 7 sezonun tamamında hem 10+ gol atan hem de 10+ asist yapan tek oyuncu durumunda.