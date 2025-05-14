DUS SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

Diş Hekimliğinde Uzmanlık Eğitimi Giriş Sınavı ve Diş Hekimliği Alanında Yurt Dışı Yükseköğretim Diploma Denkliği İçin Seviye Tespit Sınavı sonuçları 15 Mayıs 2025 tarihinde açıklanacaktı. Konuyla ilgili ÖSYM'den açıklama geldi. Açıklama şu şekilde:

20 Nisan 2025 tarihinde uygulanan 2025 Diş Hekimliğinde Uzmanlık Eğitimi Giriş Sınavı (2025-DUS 1. Dönem) ile 2025 Diş Hekimliği Alanında Yurt Dışı Yükseköğretim Diploma Denkliği İçin Seviye Tespit Sınavı’nda (2025-STS Diş Hekimliği 1. Dönem) yer alan bazı sorulara iptal davası açılmış olması nedeniyle 2025 ÖSYM Sınav Takvimi’nde sonuç açıklama tarihi 15 Mayıs 2025 tarihi olarak duyurulan sınavların sonuçları, yargı kararı sonrasında açıklanacaktır.