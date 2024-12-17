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        Haberler Gündem Güncel Duruşmadaki vahşette 10 şüpheli adliyede! | Son dakika haberleri

        Duruşmadaki silahlı saldırıda 10 şüpheli adliyede!

        Bursa'da duruşma salonunda iki sanığın öldürüldüğü ve bir jandarma personelinin şehit olduğu silahlı saldırıyla ilgili 10 şüpheli adliyeye sevk edildi

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 17.12.2024 - 10:26 Güncelleme: 17.12.2024 - 10:26
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        Duruşmadaki saldırıda 10 şüpheli adliyede!
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        Bursa'da görülen silahla yaralama davasının duruşmasında iki sanığın öldürüldüğü, iki jandarma personelinden birinin şehit olduğu, diğerinin yaralandığı saldırıyla ilgili soruşturmada gözaltına alınan 10 şüpheli adliyeye getirildi.

        AA'da yer alan habere göre Bursa Adalet Sarayı'nda, 6. Ağır Ceza Mahkemesi duruşma salonunda yaşanan silahlı saldırının ardından gözaltına alınan şüphelilerin emniyetteki işlemleri tamamlandı.

        Aralarında olayın faili Kemal (52) ve oğlu Tolga Ergün (21), iki polis memuru ve bir avukatın da bulunduğu şüpheliler, geniş güvenlik önlemleri altında adliyeye sevk edildi. Özel harekat polisleri de adliye binası ve çevresinde güvenlik önlemi aldı. Şüphelilerin savcılıktaki sorguları sürüyor.

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        NE OLMUŞTU?

        Nilüfer ilçesi Odunluk Mahallesi'ndeki bir alışveriş merkezinin eğlence yerinde 23 Eylül 2023'te bazı müşteriler ile çalışanlar arasında çıkan silahlı kavgada 3 kişi yaralanmıştı.

        Mertcan ve babası Köksal Akça'nın tutuklu yargılandığı davanın ikinci duruşması için 13 Aralık'ta taraflar Bursa 6. Ağır Ceza Mahkemesi'ne alınmıştı.

        Sanık avukatının beyanları alınırken kavgada yaralanan, bu olayda sakat kaldığı için tekerlekli sandalyeyle yaşamını sürdüren ve eğlence yerinde garson olarak çalışan Tolga Ergün'ün de bulunduğu taraftan sanıklara doğru tabancayla ateş açılmıştı.

        Ergün'ün babası Kemal Ergün tarafından oğlunun tekerlekli sandalyesine gizlenerek adliyeye sokulan silahla gerçekleştirilen saldırıda, sanıklar Mertcan ve Köksal Akça yaşamını yitirmişti.

        Aynı saldırıda ağır yaralanan iki jandarma personelinden Uzman Çavuş Nurettin Yaşar (26) kaldırıldığı hastanede 14 Aralık'ta şehit olmuştu.

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