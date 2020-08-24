İstanbul'da, 14 Temmuz Salı gecesi saat 03.00 sıralarında Beyoğlu Okmeydanı'nda, edinilen bilgiye göre, bir işyerinin önüne gelen Fatih Eşgünoğlu (25),arkadaşı Şahin S. (36) ile birlikte oturarak sohbet etmeye başladı. Dürüm sipariş veren ikili, dürüm siparişi verdikten bir süre sonra yemeye başladı. O esnada cadde üzerinde yürümeye başlayan kimliği belirsiz şapkalı iki kişi, ikilinin yemek yediği yere geldi.
BACAĞINDAN VE KALÇASINDAN VURULDU
İHA'da yer alan habere göre Eşgünoğlu’nun önünde duran kişi elindeki tabancayla ateş açmaya başladı. Birkaç el ateş açan zanlı, kaçarken de ateş etmeye devam etti. Sağ bacağından ve kalçasından aldığı kurşunlarla yaralanan Eşgünoğlu yere düştü. Yanındaki arkadaşı Şahin S. ise saldırı esnasında kendisini kaldırım boşluğuna atarak korunmaya çalıştı.
O DA SİLAHIYLA ATEŞ AÇTI
Saldırının hemen ardından yaralı halde yerde yatan Eşgünoğlu, belinden çıkarttığı tabancasıyla da saldırganların arkasından ateş açtı. Ancak isabet ettirememesi üzerine saldırganlar geldikleri cadde üzerinden kaçarak kayıplara karıştı. Dehşet anları ise güvenlik kameralarına saniye saniye yansıdı.
OLAY KAMERAYA DA YANSIDI
Görüntülerde, şapkalı iki şahıs kaldırımdan dürümcünün önüne doğru yürüyor. O esnada Eşgünoğlu ve arkadaşı Şahin S, dürüm yiyerek sohbet ediyor. Saldırgan Eşgünoğlu’nun önüne geldiğinde tabancayla ateş açmaya başlıyor. Eşgünoğlu yere düşüyor ve silahını çekerek ateş açıyor. Saldırgan ise ateş açarak kaçıyor. Saldırganlar daha sonra koşarak kaçıyor. Eşgünoğlu’nun arkadaşı ise saklandığı kaldırım boşluğundan çıkarak yanına geliyor.
POLİS SALDIRGANIN PEŞİNDE
Saldırının ardından ihbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekibi sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen sağlık ekipleri yaralı Eşgünoğlu’nu yaptıkları ilk müdahalenin ardından ambulansla Okmeydanı Prof. Dr. Cemil Taşçıoğlu Şehir Hastanesine kaldırarak tedavi altına aldı. Ameliyata alınan Eşgünoğlu’nun sağlık durumunun iyi olduğu ve hayati tehlikesinin olmadığı öğrenildi. Olay yerine gelen polis ekipleri güvenlik şeridi çekerek çalışma başlattı. Kovanları toplayan polis, görgü şahitlerinin ifadelerine başvurarak iş yerlerinin güvenlik kameralarını incelemeye aldı. Polisin şüphelilerin peşinde olduğu bilgisine ulaşıldı.
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