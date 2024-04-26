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        Haberler Magazin Durul Bâzan'dan stand up gösterisi

        Durul Bâzan'dan stand up gösterisi

        Ünlü oyuncu Durul Bâzan, yeni gösterisi 'Durul Bâzan ile Stand Up' adlı gösterisi 5 Mayıs'ta Baba Sahne'de seyirciler ile buluşacak

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 26.04.2024 - 16:52 Güncelleme: 26.04.2024 - 16:52
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        'Durul Bâzan ile Stand Up'
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        Kariyeri boyunca birbirinden başarılı işlere imza atan ünlü oyuncu Durul Bâzan artık yeni stand up gösterisiyle sahnede olacak. 'Durul Bâzan ile Stand Up' isimli gösterisi 5 Mayıs'ta Baba Sahne'de seyircilerle buluşacak.

        Hayatında her şeyi kadınları mutlu etmek için yaptı özellikle de annesini. Hayatında hiçbir kadını mutlu edemedi özellikle de annesini. 18 yaşına kadar sana harcanan parayı 50 yaşında anca amorti edersin; o da belki, demiş bir gün babası, "şimdi ben ölü bir yatırım mıyım?" diye sormak için Baba Sahne'de karşımıza çıkıyor; Durulsun diye baazan, ismi bile Durul Bâzan.

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        #durul bazan
        #Durul Bâzan ile Stand Up

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