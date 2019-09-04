İHA'nın haberine göre; Balıkesir Büyükşehir ve Dursunbey Belediyesinin ortaklaşa düzenlediği 3 Eylül kurtuluş şenliklerinde Aydilge ve Mehmet Erdem konserine binlerce kişi katıldı.

Dursunbey’in düşman işgalinden kurtuluşunun 97. yılı kutlandı. Gündüz saatlerinde Avcılık ve Atıcılık İhtisas Kulübünün organizasyonu ile düzenlenen atıcılık müsabakaları gün boyu devam etti.

Kurtuluş günü ile ilgili açıklama yapan Dursunbey Belediye Başkanı Ramazan Bahçavan, “Bugün Dursunbey'imizin düşman işgalinden kurtuluşunun 97. yıldönümü. Destanlarla dolu bu günü kutlamanın mutluluğu içindeyiz. 30 Ağustos zaferi ile birlikte işgalcileri geldikleri gibi geri göndererek, ilerleyişini sürdüren şanlı Türk ordusu, 3 Eylül günü Dursunbey'e gelerek kurtuluşu müjdelemiştir” dedi.

Öğle namazı öncesi merkez Çarşı Camii'nde okunan mevlid-i şerif ile devam eden kutlamalar, Kent Meydanında gerçekleşen mehter konseri sonrası kortej eşliğinde Saz mesire alanına taşındı. Atlı okçuluk ekibinin savaş sanatları gösterisi ilgiyle izlenirken, özellikle akrobasi gösterileri izleyenlerin nefesini kesti. Atıcılık müsabakalarında dereceye girenlere Dursunbey Belediyesi tarafından çeşitli hediyelerin verildiği şenlik kurtuluş konseri ile devam etti.

İlk sahne alan ünlü sunucu Doğukan Alsay, konsere katılan binlerce kişiyi konserin coşkusuna hazırladı. Doğukan Alsay’ın ardından birçok dizinin müziğini yapan ünlü sanatçı Aydilge sahne aldı. Aydilge, hareketli parçaları ile konser alanının dolduran Dursunbeylileri coşturdu. Mehmet Erdem de sevilen parçalarını seslendirdi.

Gece geç saatlere dek süren konserin sonunda her iki sanatçıya Dursunbey Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Müdürü Fahri Bahçavan ve Belediye Meclis Üyesi İsmail Tahtalı tarafından çeşitli hediyeler verildi.