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Dursun Özbek'in cezası kaldırıldı!

Tahkim Kurulu, Dursun Özbek'e verilen 21 gün hak mahrumiyeti cezasının kaldırılmasına karar verdi

Giriş: 31.03.2023 - 17:47 | Güncelleme: ABONE OL
Dursun Özbek'in cezası kaldırıldı!
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Tahkim Kurulu, bugün yaptığı karar açıklamalarında Dursun Özbek'e verilen 21 gün hak mahrumiyeti cezasının kaldırılmasına karar verdi.

Tahkim Kurulu tarafından yapılan açıklama;

Galatasaray A.Ş.’nin ve başkanı Dursun Aydın Özbek’in PFDK’nın 23.03.2023 tarih ve E.2022-2023/744 - K.2022-2023/946 sayılı kararına itirazı incelendi. Yapılan müzakere neticesinde;

- Galatasaray A.Ş.’nin, kulüp sosyal medya hesabından 18.03.2023 ile 19.03.2023 tarihlerinde yapılan paylaşımlarda yer alan sportmenliğe aykırı hareket nedeniyle FDT’nin 36/1-d. maddesi uyarınca verilen 200.000,00 TL para cezasının itirazın kabulü ile kaldırılmasına, oybirliği ile karar verilmiştir.

- Galatasaray A.Ş.’nin başkanı Dursun Aydın Özbek’in, kulüp sosyal medya hesabından yapılan paylaşımlarda yer alan sportmenliğe aykırı hareket nedeniyle FDT’nin 36/1-d ve 36/1-b maddeleri uyarınca verilen 21 gün hak mahrumiyeti ve 50.000,00 TL para cezasının kaldırılmasına, oybirliği ile karar verilmiştir.

TFF Tahkim Kurulu

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