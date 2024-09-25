Dursun Özbek açıkladı: Barış Alper'e transfer teklifi geldi mi?

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Galatasaray Başkanı Dursun Özbek, Habertürk TV ve HT Spor ortak yayınında Barış Alper Yılmaz ile ilgili transfer iddialarının asılsız olduğunu açıkladı.

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"25 MİLYON EURO TEKLİFİ YOK"

"Barış Alper'e 25 milyon euro transfer teklifi geldi mi?" sorusunu yanıtlayan Dursun Özbek "Öyle bir teklif gelmedi." dedi.

💥 "Barış Alper Yılmaz'a teklif yok."



🎙️ Dursun Özbek: Kerem Aktürkoğlu, Avrupa'da oynamak istedi. Kerem'in önüne geçmeyi hiç düşünmedik. pic.twitter.com/iuwOJNl1tj — HT Spor (@HTSpor) September 24, 2024

"BİZ BAŞKA YERDE Mİ YAŞIYORUZ?"

Sözlerine devam eden Dursun Özbek "Biz başka yerlerde mi yaşıyoruz? Ben duymadım Barış Alper'e 25 milyon euro teklif, duymadım. Hiç teklif olmadı." ifadelerini kullandı.

"KEREM AKTÜRKOĞLU GİTMEK İSTEDİ"

Kerem Aktürkoğlu'nun Benfica'ya transferi hakkında konuşan Dursun Özbek "Kerem transfer yapmak istiyor. Ağabeyiyim, başkanıyım, o da benim kaptanım. Avrupa'da oynamak için büyük bir iştahı var. Spartak Moskova'dan teklif geldi, 'gitmem' dedi. Son anda Benfica'dan teklif geldi. Bize büyük hizmet etmiş birisi. Kendi kariyerini şekillendirmek istiyor, Avrupa'da oynamak istiyor. Kerem bizim evladımız olması hasebiyle önüne geçmeyi hiç düşünmedik. Neticede bize emek verdi, takımın şampiyonluklarında etkisi var. Önüne Benfica gibi bir fırsat gelmiş, Galatasaray'a da para kazandırarak gitmiş. Mani olmak istemedik. Belli bir mesuliyet de yükleniyorsun. Size hizmet eden biriyle ilgili karar alıyorsunuz." açıklamasını yaptı.

YUNU AKGÜN AÇIKLAMASI Yunus Akgün'ün yüksek bir bonservis bedeli ile ayrılma ihtimalinin olup olmayacağıyla ilgili soruyu yanıtlayan Dursun Özbek "Yunus'un son maçını çok beğendim. Yuvadan yetişmiş kişiler. Değerleri bizim için çok büyük. Anlatılmaz seviyede büyük. Yunus çok başarılı. Aynı seviyesini korur, Galatasaray'a bir süre hizmet ettikten sonra Avrupa'ya gitmek isterse mani olmayız." dedi.